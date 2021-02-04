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城市档案：“服役”34年的机场货运室“退休”，曾作为临时候机室使用【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.11 21:48

　　前不久，随着洛阳北郊机场改扩建二期工程的收尾项目——新货运库投用，已“服役”34年的老货运库(货运室)停用。这个货运室承载了无数洛阳航空货运人的青春与梦想，不同时期从这里输出与输入的各种货品，在一定程度上代表了洛阳社会经济发展的历史。

　　20世纪80年代，曾“替补”作为临时候机室使用

　　日前，记者在洛阳北郊机场看到，在离停机坪拦网不到5米的地方，一栋高6米的框架式建筑格外引人注目，褐色的干粘石外墙面映射出年代感，这就是机场的货运室。

　　“货运室建于1987年，那一年机场通航。”今年56岁、在这里工作了20年的机场运输管理部货运分部经理刘东方说。

　　在“80后”货运员秦岩眼中，货运室就是“80年代影视基地”，这里的故事比电影要精彩。

　　“元老”级货运员陈东阳，不止一次给秦岩讲过货运室当年的“高光时刻”。陈东阳说，1987年机场通航后，候机楼(如今的T1航站楼)还未完工，货运室“替补上岗”，挂上“候机室”的牌子，作为临时候机室使用了11个月，其间还完成了一项重要任务——接待从台湾转香港包机飞抵洛阳的河南籍老兵。

　　“六七十岁的老兵们拖着大行李，从这里回家。”对此事同样印象深刻的货运室“元老”、当年19岁的拖斗车女司机刘巧红回忆说，那时值机、安检、候机、货运、行李提取、海关检疫、出港等都集中在货运室。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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