今日起至9月30日，为你心目中的“洛阳最美古树”投票吧

即日起至9月30日，“寻根洛阳——洛阳最美古树”评选活动面向社会进行网络投票。投票结束后，活动组委会将根据投票情况，从专家初评的20株候选古树中，遴选并命名10株“洛阳最美古树”。

即日起至9月30日，“寻根洛阳——洛阳最美古树”评选活动面向社会进行网络投票。投票结束后，活动组委会将根据投票情况，从专家初评的20株候选古树中，遴选并命名10株“洛阳最美古树”。

古树名木是生态资源中的瑰宝，见证着历史的兴衰，承载着悠悠的乡愁，更维系着文化传承的根脉。洛阳作为历史文化名城和生态资源大市，古树名木灿若繁星，共普查建档古树名木87590株，成为全国古树名木最多的城市之一。

为充分展示洛阳古树名木独特风采，提升公众古树保护意识，今年8月，洛阳市绿化委员会办公室、洛阳市林业局联合洛阳网共同启动“洛阳最美古树”评选活动。活动启动以来，各县区和社会各界纷纷参与，自荐家乡和身边的古树。9月中旬，组委会组织专家进行初评，评选出20株候选古树，进入网络投票环节。

这其中，有汉光武帝陵“惊鹿探头”、洛宁“桥柏”等造型奇特的古树，也有汝阳“空桑酒树”、周公庙古槐等文化厚重的古树，还有新安樱桃王、嵩县银杏王等蕴含浓浓乡愁的古树。这些古树普遍得到有效保护，生命力旺盛，成为河洛山乡的靓丽风景线。

投票规则：请关注“洛阳发布”微信公众号，点击菜单“最美古树”，进入投票页面，再根据提示进行投票。(洛报融媒记者 白云飞 通讯员 红霞 向民)