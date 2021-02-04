洛阳市区向西140公里，西子湖畔的洛宁县故县镇政府旧址，生长着两株千年古银杏树，树龄约2700年。古树结伴而生，树高35米，冠幅20米，依然枝繁叶茂。

●树龄：约2700年

●地址：故县镇银杏广场

洛阳市区向西140公里，西子湖畔的洛宁县故县镇政府旧址，生长着两株千年古银杏树，树龄约2700年。古树结伴而生，树高35米，冠幅20米，依然枝繁叶茂。

在当地，关于千年古银杏树，流传着一首妇孺皆知的打油诗：“木木林中水，山山出古人，白王皇太子，口口吕先生。”相传这是道教祖师吕洞宾在此留 下的，其结构巧妙，前两字叠加，恰好组成第三个字，声律讲究，朗朗上口。从寓意上理解，这首打油诗更精准概括了这里的文化和风景。其中，“木木林中水”， 便和银杏树有关，传说，从前元朝敕建龙泉观有一泓清泉，正好从两株银杏树之间流过，形成奇观；“山山出古人”，说的是后山上的山石貌似征战的将军；“白王 皇太子”，指赵匡胤率军西征途经此地，百姓在山上建庙以谢皇恩；“口口吕先生”说的就是吕洞宾自己隐居于此潜心修道。

当下，当地正按照乡村运营的理念，依托西子湖风光，挖掘古树文化，发展乡村旅游，让千年古银杏树焕发新生机。（记者 白云飞 郭宁康 通讯员 秦向民 文/图）