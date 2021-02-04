在乡村，皂角树极为常见，或许源于它同农民生活联系密切的缘故。张河古皂角树挺立在村头，枝繁叶茂，亭亭如盖。

汝阳张河古皂角树

●树龄：约700年

●地址：汝阳县城关镇张河社区石庙组

在乡村，皂角树极为常见，或许源于它同农民生活联系密切的缘故。张河古皂角树挺立在村头，枝繁叶茂，亭亭如盖。

在张河，古皂角树是最具时代印记的标志。在大集体的年代，生产队的铁钟就挂在皂角树上，上工、派活、算账，都在树下进行。乡亲们吃饭通常不在家里，或在树下一蹲，或往石头上一坐，家长里短，边吃边聊。村里开大会也在皂角树下，大事小情都在这里决断、调解。还有说书、唱戏、放电影，也都在皂角树下铺开场子。

在贫苦岁月里，皂角常用来洗衣服、洗头发。那时，用钩镰从树上拽下几个皂角，泡在水里，用棒槌捣碎，洁白的泡沫就出来了，晒干的衣服上、头发上还留着自然的香味。

如今岁月流转，不知从何时起，古皂角树很少结荚，人们也不再以皂荚洗涤，但关于皂角树的故事，已经印刻在每一个张河人的心底。（记者 白云飞 通讯员 秦向民 文/图）