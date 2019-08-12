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救治洛阳千年皂荚树　保护古树也留住乡愁【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.11 19:25

　　洛龙区白马寺镇枣园村，有一棵树龄1500多年的皂荚树。前段时间，这棵古树突然“病”了，眼瞅着枝叶逐渐泛黄干枯，当地村民连忙向记者求助。今日，记者将此事反映给有关部门，专家第一时间前往现场，对古树采取了紧急救治。

树身上的古树名木保护牌

　　千年古树“病”了，村民的心都悬着

　　今日上午，在位于枣园村东南部的洛河河堤旁，记者见到了这棵千年皂荚树。这棵树高十余米，树干粗壮，但树干内部已经空洞。树身上挂着河南省人民政府制作的古树名木保护牌，上面写着：皂荚、国家一级古树、树龄1500年等字眼。

　　远远看去，皂荚树顶部的树枝多数已经枯死，但树冠以下部分萌发了不少新的枝叶，整体看上去依然生机勃勃。不过，当记者走近古树时，立即发现了异样——树干周围的地面上，覆盖着一层白色的丝状物，而地面以上一两米的空中，存在大量小飞虫。记者站在树下没一会儿，身上就落了不少黑褐色、米粒大小的虫子。

　　“这些小虫子就是元凶，它们会依附在树叶上吸食叶汁，时间久了，树叶就会发黄脱落，树枝也会逐渐干枯。”家住附近的村民老许告诉记者，最近两三年，每到春夏季，这棵皂荚树都会发生这样的虫害，许多粗壮的枝条因此而变得干枯，经常断裂脱落。

　　“虫害不仅威胁古树的生命，也间接给过往行人带来安全隐患。”老许说。

 
树叶上的白色粉团，是皂荚幽木虱分泌的腊丝

　　见证历史的皂荚树，承载着村民的乡愁记忆

　　老许说，在他儿时的记忆里，这棵千年古树要比现在繁茂得多。树的冠幅足有30多米，形成的树荫遮天蔽日，一直是村民天然的避暑场所。

　　“夏天，大人们都喜欢聚在树下聊天。树干的空洞成了孩子们的游乐场，大家钻进树洞里爬上爬下，特别有意思。”老许说，长辈们曾告诉他，在抗日战争时期，日军曾在枣园村北驻扎。当日军进村扫荡时，来不及逃跑村民急中生智，藏在皂荚树的树洞里才躲过一劫。

　　在清贫岁月中，这棵皂荚树也发挥了很大作用。老许说，皂荚树浑身都是宝。秋天，皂角树坠满了皂荚，大家用钩杆扭下几片，用棒槌把皂荚捣碎，裹在衣服里，在水里反复地揉搓和捶打，衣服不仅洗得干干净净，晾干后还透着一种微苦的清香。也有爱美的大姐姐用皂荚洗头，头发黑亮柔顺，好看得很。冬天，皂荚树叶已落尽，有人会拿着镰钩和口袋，把树上的皂角刺割下来制作中药。“据说有拔毒祛风、消肿排脓的功效，也是一宝呢。”老许说。

　　“自从皂荚树闹虫害，就再也没有结过皂荚。这棵树陪伴着大家长大，如今出现这种情况，所有人都很难过。”老许说，去年春天，有关部门组织人员曾对古树进行过喷药治理，效果明显。但今年入夏后，古树又开始闹虫害了。村民们希望，有关部门能再来看看。

工作人员对古树进行喷药处理

　　有关部门现场“急救”，保护古树也留住乡愁

　　今日上午，记者把千年皂荚树“得病”的情况反映到了洛龙区农业农村局。该局主管局长杨留生得知情况后，安排林业专业技术人员第一时间调集防治用药、高压喷药器械，赶到现场开展古树救治。

　　在对古树进行了一番“体检”后，专业技术人员告诉记者，附着在树叶上的小虫子叫作皂荚幽木虱。这种虫子吸食皂荚树的叶汁，还会分泌白色的腊丝将自身包裹。幼虫羽化后就开始交配繁殖。

　　“皂荚幽木虱吸食树液后，会造成皂荚树生长不良。长时间不采取措施，就可能威胁生命。”专业技术人员说，这几年，他们每年都会对这棵皂荚树进行喷药杀虫。不过，往年使用的药物不仅能杀死皂荚幽木虱，也能对皂荚幽木虱的天敌瓢虫等造成伤害。这一次，他们特意带来了最新的杀虫药剂，这种药具有高效低毒低残留的特点，能有效避免对瓢虫等天敌的伤害。

　　调配好药剂后，穿着防护服工作人员对千年古树进行全方位的喷药处理。记者看到，当场就有大量死亡的皂荚幽木虱从树上掉落。专业技术人员表示，即使有一些皂荚幽木虱侥幸躲过一劫，也会随后吸食叶汁时把药剂吸入体内而中毒身亡。

　　“接下来，我们还会对这棵千年古树进行密切观察，对其进行追踪治疗。保护好这棵古树，也留住当地村民的乡愁。”专业技术人员说。（洛报融媒记者 刘嘉仪 文/图/视频）
[ 责任编辑：马佳佳]
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