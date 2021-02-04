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洛阳已普查建档古树名木87590株 在全国城市中名列前茅
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 古都探遗  来源: 洛阳网 2021.09.07 10:53

　　古树名木是大自然的瑰宝和“活着的文物”。作为生态资源大市和历史文化名城，洛阳是全国古树资源最多的城市之一。前不久，洛阳市绿委办、市林业局启动“寻根洛阳——洛阳最美古树”评选，充分展示洛阳古树风采，助力生态洛阳和美丽乡村建设。

　　2015年，洛阳市人大常委会专门制订了《洛阳市古树名木保护条例》，以地方立法的方式，保护古树名木资源，促进生态文明建设。近年，洛阳每五年对古树名木进行一次普查建档，并建立养护责任制。目前，洛阳已普查建档古树名木87590株，在全国城市中名列前茅。

　　今天，洛报融媒记者带您一起走近汝阳“空桑酒树”、洛宁“太子柏”和周公庙古槐，共同领略它们的生命奇迹和文化魅力。

　　【空桑酒树】

　　树龄：2800年以上

　　地址：汝阳蔡店镇杜康村

　　在杜康造酒遗址公园，生长着一株暴皮柘桑。相传黄帝时期，在“空桑涧”(今为“杜康河”)牧羊的杜康，把吃剩的黍米饭倾于树洞。饭团经雨水亲润、发酵，散发出酒的气息。杜康得到启发，造出了开天辟地的第一杯秫酒。黄帝品尝后大悦，令他在“空桑涧”搭建酒坊，专门造酒，成就了“空桑秽饭，酝以稷麦，以成醇醪，酒之始也”的美谈。杜康也成为举世公认的“酒祖”。

　　经过岁月侵蚀，柘桑树干大部分已经枯朽，但依然枝叶繁茂。您可能会疑问：黄帝时期至今已有5000年历史，为何酒树仅有2800年树龄？当地文化学者介绍，据传，这株柘桑可能就是当年杜康发现酒的奥秘的那棵空桑的后裔，故名“空桑酒树”。(洛报融媒记者 白云飞 通讯员 秦向民 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳]
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