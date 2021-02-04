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谷往今来 粟说河洛

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.26 08:39

　　在刚刚过去的中国农民丰收节，我市农业生产一线传来好消息：国家谷子高粱产业技术体系首席专家刁现民领衔的专家组，在伊川种植的谷子新品种“中谷989”，实测亩产达到622.39公斤，创下河南谷子亩产纪录。

　　或许您并不知道，作为“五谷之长”的粟，诞生于黄河流域，其文化，影响了华夏文明的历史变迁；其特性，最适宜河洛山乡的水土地脉；其养分，也塑造了河洛儿女的饮食习惯……今天，本报为您讲述谷子的历史渊源与故事。

 

　　 “五谷之长”——

　　　谷子是最古老的栽培作物，源于黄河流域

　　小米，去壳前称“谷子”，古代称为“粟”。“春种一粒粟，秋收万颗子”，说的就是它。

　　作为中国最古老的栽培农作物，粟，起源于黄河流域，从距今七八千年前的新石器时代开始，便成为中国古代的主要粮食作物。

　　作为华夏文明的重要发祥地，粟文化与河洛文化也有着千丝万缕的联系。文献记载：“洛水轻利而宜禾粟。”说明河洛地区就是谷子的原生地之一。

　　在黄河流域远古时期的氏族公社，先民常将粟作为氏族的图腾。粟的繁殖与人的生殖崇拜有着密切的关系。作为新石器时代文化遗址的代表，洛宁县陈吴乡禄地遗址就发现有炭化的谷子。

　　在二里头遗址的考古发掘中，也发现了炭化植物种子2万多粒，经鉴定，其中就包括粟。不仅如此，中国禾谷类作物中第一个创造的字“禾”，在甲骨文中便是一株粟的全貌。

　　此后，在长达2000多年的封建社会，江山社稷的“稷”，便代指“粟”，被奉为“五谷之长”。在隋唐洛阳城含嘉仓遗址的仓窖内，也发现有半窖谷子，至今颗粒还可辨认。

　　农耕的肇兴、文字的诞生、朝代的更替，透视中华文明起源发展的进程，都同粟息息相关，其地位可见一斑。

　　从历代文人骚客笔下，我们也能窥探到厚重的粟文化。比如，《周书》曰：“神农之时，天雨粟，神农遂耕而种之。”《诗经》有云：“黄鸟黄鸟，无集于穀(gǔ)，无啄我粟。”李白在《书怀赠南陵常赞府》中也写道：“虽有数斗玉，不如一盘粟。”这些无不透露出粟在当时百姓生活中的重要意义。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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