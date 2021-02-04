陈双臣：扎根田地的农学教授（心中话儿给党听）

13日，记者来到河南科技大学园艺与植物保护学院园艺系陈双臣工作室，陈双臣正在跟研究生讨论课题，学生连连发问，他耐心讲解，并不断叮嘱学生：“所有数据要精准，必须有实验做支撑。”

姓名：陈双臣

职业：河南科技大学园艺与植物保护学院园艺系教授

心中的话儿：恪守“教书育人”的初心和使命，为党育人，为国育才；坚持科研面向学术前沿和产业需求，助力乡村振兴。

13日，记者来到河南科技大学园艺与植物保护学院园艺系陈双臣工作室，陈双臣正在跟研究生讨论课题，学生连连发问，他耐心讲解，并不断叮嘱学生：“所有数据要精准，必须有实验做支撑。”

作为一名有23年党龄的共产党员，陈双臣感慨，在党的领导下，国家发生了翻天覆地的变化。“我从小就看到父母面朝黄土背朝天的辛苦，那时心里就萌生了当一名农业科学家的念头。”他说。任教15年来，他用心育人，努力为农村输送更多专业人才。

“坐在办公室里，发现不了实际问题，只有脚踏泥土，走进农村，倾听农民的技术需求，科研才能发挥作用。”陈双臣经常这样对学生说。除了给学生上课，其余时间他几乎都泡在田间地头，果园、菜地就是他的“第二课堂”。

不仅如此，陈双臣还给周边村庄的蔬菜园、瓜果园提供技术支持。“这个学科确实辛苦，除了正常的教学，还要从事一些农业方面的劳动。不过，当看到农户满园硕果累累的丰收场景，再辛苦也是值得的。”陈双臣说。

在陈双臣看来，农业类高校教师需要承担起教学、科研、服务社会等多重责任。他说，培养越来越多知农、学农、爱农、事农的优秀学生，同时争取科研有一定的突破，解决产业问题，为当地农业发展作贡献，是他的职责，更是他的职业追求。(记者 贾臻)