管理平台明天上线！共享单车超量投放等问题有望破解

洛报融媒记者从洛阳市城市管理局获悉，15日，洛阳市共享单车综合管理平台正式上线，该平台采用的蓝牙嗅探技术，可及时捕捉到超投车辆信号，督促运维企业处理，确保共享单车规范、有序、便民。

共享单车超量投放、运维不及时怎么办？

洛报融媒记者从洛阳市城市管理局获悉，15日，洛阳市共享单车综合管理平台正式上线，该平台采用的蓝牙嗅探技术，可及时捕捉到超投车辆信号，督促运维企业处理，确保共享单车规范、有序、便民。

近年，共享单车在促进城市交通微循环、解决市民出行“最后一公里”上作用积极，但也存在“重投放、轻管理”等问题，超量投放、运维不及时等导致部分车辆无序停放，影响城市交通和市民出行。为解决这些问题，洛阳市城市管理部门推出共享单车综合管理平台，运用数字化管理手段规范共享单车市场有序发展。

该局有关负责人介绍，根据洛阳城市区常住人口数量、公共交通布局等因素测算，市区共享单车投放上限为8万辆，目前，哈啰、青桔两家企业在我市投放的共享单车总量已超出上限。洛阳市共享单车综合管理平台设有白名单，上述两家企业将各自配额内的共享单车蓝牙地址等信息录入白名单，剩余的单车则属于超投车辆，企业需收回处置。

怎么及时发现超投车辆？这要提到蓝牙嗅探技术，凡是没在洛阳市共享单车综合管理平台白名单上的共享单车，它都能精准“捕捉”到。