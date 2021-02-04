共享单车企业开展无差别消杀 非必要不出行成市民共识

受疫情影响，公众出行方式发生微变化，自驾、骑车、步行更受青睐。洛阳的共享单车市场也随之出现变化，如2公里内的短距离骑行订单增加，以往热门的商圈等区域骑行活跃度下降。

哈啰出行工作人员对共享单车进行消杀

受疫情影响，公众出行方式发生微变化，自驾、骑车、步行更受青睐。洛阳的共享单车市场也随之出现变化，如2公里内的短距离骑行订单增加，以往热门的商圈等区域骑行活跃度下降。

共享单车企业开展无差别消杀

昨日，在泉舜购物广场附近，张常钦和刘康召正背着喷雾器，对停在路边的共享单车进行消杀。他们是哈啰出行的工作人员，负责“泉舜—正大—宝龙”商圈的共享单车运维。

记者看到，路边停放的除了哈啰单车，还有青桔旗下的共享单车，张常钦和刘康召举起喷管，连青桔单车也一并进行了细致消杀。

“公司要求我们，在疫情期间对路上的所有共享单车进行无差别消杀，即便不是我们的车，只要遇到也要消杀。”张常钦说，随着国内疫情反弹，哈啰出行升级了防控措施，路上的共享单车消杀从以前的每日两次增加到三次，并对车把、车座、车锁、车筐等用户接触频繁的部件进行重点消杀。依托大数据平台，哈啰出行还实现了用户骑行轨迹可追溯。

记者从青桔单车运营方得知，自疫情防控升级以来，该公司采购了足量的防疫物资送到运维一线，保证路上的青桔单车每天最少消杀两次。此外，所有单车在入库维修前和出库投放前，还会进行一次集中消杀。青桔单车还修改了开锁语音内容，用户扫码开锁后，会听到戴口罩出行的提示语音。