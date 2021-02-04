洛阳这所学校的共享单车不上锁 原因很暖心……

10日下午，在洛阳市宜阳县城关镇阳阳托管学校，100辆哈啰单车整齐地摆放在校园内。这是该校和哈啰出行在教师节之际送给师生的一份特殊礼物。

10日下午，在洛阳市宜阳县城关镇阳阳托管学校，100辆哈啰单车整齐地摆放在校园内。这是该校和哈啰出行在教师节之际送给师生的一份特殊礼物。

阳阳托管学校共有95名初中生，他们平时吃住在托管学校内，到宜阳县城关镇西街学校和宜阳县城关镇第一初级中学两所学校学习。

“从托管学校步行到这两所学校，分别需要20分钟、15分钟。孩子们每天要往返8趟，老师们也要一起护送。”阳阳托管学校负责人马老师介绍，每天来回折腾，学生和老师都很不方便。