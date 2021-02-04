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王琰君调研城市防汛工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.29 20:48

　　29日下午，市委常委、常务副市长王琰君带领有关部门负责人，深入中心城区部分道路、铁路涵洞、邙山防洪渠等地，实地督导城市防汛工作，强调要落实好省、市防汛工作部署要求，强化各项度汛措施，确保城市运行安全。

　　在古城快速路东延东干渠，道路因渠面水位超出警戒线临时管制。王琰君要求有关部门做好雨水分流和渠道改造工作，从根本上解决排水不畅问题。在开元大道洛龙区、伊滨区段，王琰君要求城管等部门对梳理出的27个易涝点采取临时排水措施，及时清理路面积水，统筹加快推进在建城市排涝渠系建设进度，确保排水畅通。

　　在平等街铁路涵洞，王琰君指导管网规划建设，要求有关部门科学规划排水管线，对中心城区目前尚未完成雨污水分流的管网，城管、住建部门和相关辖区要在本轮降雨过后全面开工，确保今年10月底前完成分流。来到邙山防洪渠，王琰君要求水利部门牵头，科学规划城市防洪渠系及伊洛瀍涧四条河流的清淤方案，确保今冬全面开工；加强对中心城区橡胶坝的调度管理，遇强降雨天气及时塌坝放水，清理水面障碍物。

　　王琰君指出，城市防汛要规划和建设并重，眼前和长远结合，临时措施和工程措施同步，加强综合统筹调度，确保城市安全度汛。要做好地下空间防汛和城市水安全工作，城市隧道、建筑工地深基坑等地下空间要实行24小时监测监管，动态掌握汛情变化。城管部门要科学制定预案，做好城市内涝防治规划编制、泵站建设、强排点工程等，全面提升城市水灾害防御能力。(洛报融媒记者 牛鹏远)
[ 责任编辑：崔利利]
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