洛阳首座地下立体停车场投用！平均90秒取一辆车

日前，洛阳首座地下立体停车场——西工体育场停车场投用，它是洛阳市首座向地下“要空间”的立体停车场，地下共4层81个车位，地上是街头公园，采用“巷道堆垛”停车模式。这种停车模式有啥特点？存取车时怎么操作？记者实地体验。

日前，洛阳首座地下立体停车场——西工体育场停车场投用，它是洛阳市首座向地下“要空间”的立体停车场，地下共4层81个车位，地上是街头公园，采用“巷道堆垛”停车模式。这种停车模式有啥特点？存取车时怎么操作？记者实地体验。

西工体育场停车场档案

姓名：西工体育场停车场

地址：九都路与七一路交叉口西南角

名片：洛阳首座地下立体停车场

容量：占地1226平方米，地下4层共81个停车位

特点：采用“巷道堆垛”停车模式，取一辆车平均只要90秒，比其他智能停车模式速度更快。