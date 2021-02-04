洛阳首座地下立体停车场投用！平均90秒取一辆车

日前，洛阳首座地下立体停车场——西工体育场停车场投用，它是洛阳市首座向地下“要空间”的立体停车场，地下共4层81个车位，地上是街头公园，采用“巷道堆垛”停车模式。这种停车模式有啥特点？存取车时怎么操作？记者实地体验。
日前，洛阳首座地下立体停车场——西工体育场停车场投用，它是洛阳市首座向地下“要空间”的立体停车场，地下共4层81个车位，地上是街头公园，采用“巷道堆垛”停车模式。这种停车模式有啥特点？存取车时怎么操作？记者实地体验。
日前，洛阳首座地下立体停车场——西工体育场停车场投用，它是洛阳市首座向地下“要空间”的立体停车场，地下共4层81个车位，地上是街头公园，采用“巷道堆垛”停车模式。这种停车模式有啥特点？存取车时怎么操作？记者实地体验。
西工体育场停车场档案
姓名：西工体育场停车场
地址：九都路与七一路交叉口西南角
名片：洛阳首座地下立体停车场
容量：占地1226平方米，地下4层共81个停车位
特点：采用“巷道堆垛”停车模式，取一辆车平均只要90秒，比其他智能停车模式速度更快。
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