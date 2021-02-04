洛阳市财政局：“廉政套餐”对症“治未病”（学习百年党史 汲取奋进力量）

“我志愿加入中国共产党，拥护党的纲领，遵守党的章程……”日前，市财政局组织部分党员干部到中信重工焦裕禄事迹展览馆参观学习，并重温入党誓词。这是该局深入开展党史学习教育的一项践学活动，也是常态化深入开展理想信念教育促使党员干部筑牢“治未病”思想防线的具体举措。

“我志愿加入中国共产党，拥护党的纲领，遵守党的章程……”日前，市财政局组织部分党员干部到中信重工焦裕禄事迹展览馆参观学习，并重温入党誓词。这是该局深入开展党史学习教育的一项践学活动，也是常态化深入开展理想信念教育促使党员干部筑牢“治未病”思想防线的具体举措。

落实党的惩前毖后、治病救人方针，促使党员干部不犯错误、少犯错误，“治未病”只能加强，不能削弱。市财政局党组坚持履行全面从严治党主体责任，采取有力措施关心爱护、激励保护党员干部，将警示教育、责任落实、文化孕育、家风建设相结合，形成“廉政套餐”，对症“治未病”。

警示教育入脑入心才能有“疗效”。该局将刘庆林、金建国违纪违法案件作为重点，开展全覆盖警示教育，进一步营造全面从严治党“从严趋紧”的氛围。同时，该局还利用节假日等时机，遵循教育规律、创新教育形式、注重教育效果，强化党纪国法教育和警示教育，促使党员干部树立正确的世界观、人生观、价值观和权力观、利益观、政绩观。

“用身边人、身边事开展警示教育，震撼更强烈，作用更直接，‘疗效’更明显。”市财政局一名干部说。

建立主体责任清单，是厘清责任主体、推动责任落实、强化监督的重要形式。今年年初，该局印发《2021年局党组履行全面从严治党主体责任清单》，严格执行党组议事规则、党内民主生活会等制度，并定期召开廉政建设分析会。此外，该局还建立了外聘廉政监督员制度。

坚持“三个必须”，是该局党组强化“治未病”主体责任的一项重要措施，即凡是布置工作必须讲廉洁纪律、凡是召开全局大会必须进行廉政警示、凡是发现干部苗头倾向性问题必须找本人提醒谈话。

文化孕育，用红色基因涵养正气，是该局在推进“治未病”过程中采取的又一项重要措施。去年以来，该局多次组织党员干部到中钢洛耐红色教育基地等红色教育基地和廉政教育基地开展学习教育。同时，该局还建设了清风书屋，开展“党史中的纪律大家谈”等活动，将党史学习教育与反腐倡廉充分结合。

狠抓家风建设，用“亲情血脉”植廉于心，也是该局推动“治未病”工作的一剂“良方”。该局在推出“四件礼”的同时，还推出了家风建设“六重礼”，即举办一次廉洁家庭评选、一次家规家训故事分享会、一次“廉”字剪纸活动、一次集体廉政生日会、一次慰问老党员红色家风传承活动、一次勤俭持家微视频征集活动，收到良好效果。

市财政局负责人表示，该局将坚持未病先防、欲病早治、既病防变、愈后防复，把思想教育、政策感化、纪法威慑作为重要措施，切实加强“治未病”工作，推动财政工作高质量发展。（记者 李三旺 通讯员 马辉）