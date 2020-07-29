洛阳三人入选！“出彩河南人”第四届最美大学生候选人出炉

24日，省教育厅发布消息，“出彩河南人”第四届最美大学生候选人已正式产生，洛阳三所高校的3名学生入选。自即日起，公众可通过微信进行点赞助力。

24日，省教育厅发布消息，“出彩河南人”第四届最美大学生候选人已正式产生，洛阳三所高校的3名学生入选。自即日起，公众可通过微信进行点赞助力。

此次入选第四届最美大学生候选人名单的有：洛阳师范学院的申轶群、洛阳理工学院刘卓、河南科技大学刘铎。学生个人事迹如下。

申轶群

申轶群

女，中共预备党员，河南汤阴人，洛阳师范学院学前教育学院学前教育双语专业2017级学生。

事迹关键词：义务援疆，温暖幼小心灵的支教老师

申轶群对新疆有着一种独特的情怀，她主动报名赴新疆哈密地区参加援疆支教，面对水土、语言、生活习惯、人情风俗等种种困难，她想方设法逐步克服；投身学前教育实践，她带领孩子们学好双语、学好知识、学好本领。她从父母眼中的孩子，成长为有着宽阔的臂膀、可以温暖一颗颗幼小心灵的“支教老师”。

她还致力民族文化交融，将远离故土与亲人的思念转化为奋进的动力，与当地师生打成一片、融为一体，经历一份别样的青春成长，播种民族团结进步的种子，谱写援疆支教的华美篇章。在她的影响下，越来越多学生加入到援疆支教活动中。

申轶群先后获得全国学雷锋志愿服务“四个100”最佳志愿服务项目、“挑战杯”河南省大学生创业计划竞赛“金奖”、国家励志奖学金等荣誉。