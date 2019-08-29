赞！洛阳两名医生入选“出彩河南人”最美医生候选人

刚刚，记者从洛阳市卫健委获悉，出彩河南人”第二届最美医生候选人已经正式产生。其中，洛阳两名医生榜上有名。

刚刚，记者从洛阳市卫健委获悉，出彩河南人”第二届最美医生候选人已经正式产生。其中，洛阳两名医生榜上有名。

张国强，男，56岁，中共党员，洛阳市中心医院感染科主任，主任医师，全国卫生计生系统先进个人。

新冠肺炎疫情来临，他第一时间成立专业医护团队，24小时守护发热门诊。作为洛阳市临床诊疗专家组副组长，在医院隔离病区，穿着3层防护服，夜以继日地守护着患者，严密观察病情发展。对每位疑似病例逐一查房、仔细甄别，确保无一错诊、漏诊。他带领专家组累计会诊近千人次，确诊、疑似及发热留观患者近300人，成功治愈重症患者1例。

他医德高尚，待病人如亲人，业余时间常年坚持网上回答患者的病情咨询、为患者解疑释惑。

非典期间、禽流感、H1N1流感、手足口病等公共卫生事件的防控工作中，他总是冲锋在前。