洛阳骄傲！麦陆南获“出彩河南人”2020最美教师称号

今日上午，河南省庆祝第36个教师节表彰大会暨“出彩河南人”2020最美教师发布仪式在河南省人民会堂举行。表彰大会上，洛阳科技职业学院教师麦陆南获评“出彩河南人”2020最美教师，成为全省10名获此殊荣的优秀教师之一。

今日上午，河南省庆祝第36个教师节表彰大会暨“出彩河南人”2020最美教师发布仪式在河南省人民会堂举行。表彰大会上，洛阳科技职业学院教师麦陆南获评“出彩河南人”2020最美教师，成为全省10名获此殊荣的优秀教师之一。

今日中午，洛报融媒记者电话连线麦陆南时，他刚刚在河南省人民会堂参加完表彰大会，心情十分激动。“获得‘出彩河南人’2020最美教师这项荣誉，不仅是对我个人的褒奖，也是对洛阳广大教育工作者的肯定。”麦陆南说，他会不断鞭策自己，时刻把学生冷暖放心间，做学生最可信赖的人。

麦陆南今年25岁，是洛阳科技职业学院学生处的一名教师，先后被学校评为优秀辅导员、优秀学生工作者，被省委高校工委授予新冠肺炎疫情防控工作中表现突出的共产党员。

今年1月初，麦陆南与5名老师带领746名学生赴武汉市一个工业园实习。其间赶上春节假期，他放弃与家人团聚的机会，自愿与学生一起在外过春节，做好学生的日常管理、安全管理、实习成绩评定、学生心理疏导等工作。

1月下旬，新冠肺炎疫情在武汉爆发。身处疫情一线，麦陆南顾不上考虑个人安危，而是把学生的健康安全放在首位。他临危不惧，沉着冷静，认真落实上级关于对疫情防控工作的各项要求，结合实习企业的防控工作的实际情况，确保学生生活居住区域的安全稳定和学生的身心健康。

他的工作和生活像时钟一样精准有序。这是在武汉期间，学生对麦陆南的评价。

企业停工停产期间，学生的主要活动区域是在宿舍，虽然活动的区域不大，可学生的每件小事都牵挂着麦陆南的心。每天6:30，麦陆南准时起床，查阅疫情防控最新动态；7:00，组织实习带队老师叫学生起床、锻炼、用餐；8:00，为学生第一次测量体温；9:00，督促学生业务知识学习……晚上11点，梳理当天工作，安排次日工作计划。在武汉期间，麦陆南随身的工作日志上，每天16个小时的工作时间里，详细安排了17项工作，时间精确到分钟。

“疫情并不可怕，可怕的是紧张惶恐的情绪。”回忆起那段经历，麦陆南说，为做好心理疏导，他根据学生的不同性格，采用不同的方式，多表扬、多关心、多沟通，帮助学生调整好心理状态。他还每天坚持与远在洛阳的学生家长细心交流，让家长放心、学生安心。

学生的实习地点位于武汉偏远郊区，男生、女生宿舍相距一公里，为了降低疫情传染率，麦陆南主动请缨，肩负起对外联络和采购任务。

在新冠肺炎疫情最为严峻的时期，这项工作任何人来说都是挑战。学生宿舍距离武汉市区37公里，距离最近的购物点也有10公里，麦陆南每次外出要联系社区借车采购物资，随身带一把测温仪，手里提着装着口罩的袋子，背一个硕大的保温箱。采购回来后，他匆忙奔波在方圆一公里的150个宿舍之间，爬上六楼，把牙刷、方便面以及各类生活用品，按照采购登记清单，逐一发放到每名学生手中。“天冷，防护服很单薄，我一个人外出，可以节约资源，最大限度降低其他师生的风险。”他说。

就这样，从1月初到4月中旬的3个多月间，麦陆南忙碌的身影，成为工业园内一道独特的风景，他本人也成为学生们最为信赖的“守护神”。“除了一日三餐，他还给我们测体温，给房间消毒，询问我们的身体情况。耐心又细致，就好像父亲一般。”学生任优权说，每次看见他，心里都特别踏实。

今年4月中旬，随着新冠肺炎疫情防控形势好转，离汉通道正式开启。为了学生的健康安全，麦陆南和同事们联系了每个学生家乡的防疫部门、校方以及实习企业，周密制定方案，分期分批将全部746名实习学生安全有序送回家，创下在武汉实习学生“零感染”的纪录。

“今年的新冠肺炎疫情是一场人生考验，锻炼了我们团结协作的能力，也磨砺了我们的意志品质。”麦陆南说，他要把这段经历变成人生财富，踏实耕耘在教育一线，用父母之心、兄弟姐妹之情、师生之爱去呵护学生，努力成为学生的良师益友，做学生成长成才的引路人、暖心人和筑梦人。(洛报融媒记者 孟山)