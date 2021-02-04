“出彩河南人”第六届最美护士候选人名单公示 高新区一基层医护人员入选

近日，“出彩河南人”第六届最美护士候选人名单公示，洛阳国家高新技术产业开发区丰李镇卫生院的护士张妍成为候选人之一。昨日，记者来到丰李镇卫生院，近距离了解张妍的故事。

张妍

近日，“出彩河南人”第六届最美护士候选人名单公示，洛阳国家高新技术产业开发区丰李镇卫生院的护士张妍成为候选人之一。昨日，记者来到丰李镇卫生院，近距离了解张妍的故事。

34岁的张妍是丰李镇卫生院主管护师，已经工作12个年头。“我老家在栾川大山里，小时候，乡亲们看病要走很远的山路，特别困难，所以我立志长大后从医。”张妍说，本科毕业后，她来到丰李镇卫生院当护士。

丰李镇作为城乡接合部，常住人口4.5万人，三分之一的村庄位于丘陵地带，不少年轻人选择外出工作，留守人员多是老人和孩子。一些老人生病后不到医院治疗，往往把小病拖成大病。张妍和同事看在眼里，急在心里。忙完卫生院的日常护理工作，她时常到辖区的几个村子去看望留守老人。

提起张妍，东鸣鹤社区66岁的村医牛中斌竖起大拇指：“3年前，张妍这闺女来这里定期为老人送药、量血压、测血糖，教大家咋正确服药，有时候还帮老人按摩。大伙儿见到她，都和见到自家闺女一样。”对此，张妍笑着说都是自己应该做的。

作为双医家庭，去年疫情防控期间，张妍和爱人都冲在一线工作，把孩子留给家中老人照看。当时，她主动请求参加疫情防控工作，到隔离酒店负责对隔离人员的医学观察。因为人手有限，她又主动承担起40多名隔离人员的一日三餐配送工作，以及这些人员的生活垃圾和医疗垃圾的处置工作。隔离人员住在酒店四楼，而当时酒店的电梯因故无法使用，张妍就每天拎着饭菜爬楼梯，送一次饭要跑三四趟。一天下来，她要上下楼梯30多趟，到晚上休息时，才发现两腿累得酸痛。

因工作出色，张妍连续多年被评为该卫生院的先进工作者。“患者的赞誉才是我最高的荣誉，作为一名护士，我要当好百姓健康的守护者。”她笑着说。（记者 王博东 通讯员 王思臣 秦秀娟 文/图）