“出彩河南人”第二届最美医生名单及宣传推介活动优秀奖名单出炉 洛阳两名医生榜上有名

昨日晚，“出彩河南人”第二届最美医生名单及宣传推介活动优秀奖名单出炉，我市两名医生榜上有名。

昨日晚，“出彩河南人”第二届最美医生名单及宣传推介活动优秀奖名单出炉，我市两名医生榜上有名。

张明德——“出彩河南人”第二届最美医生

52岁的张明德是中国人民解放军联勤保障部队第989医院心血管内科主任，几个月前，他在火神山医院荣立三等功。

支援武汉抗击疫情期间，他作为火神山医院感染八科二病区主任和医院专家组成员，把个人安危完全抛诸脑后，每天争分夺秒与病毒对抗。他带领的病区创造了4小时内治疗19名危重患者的记录，在收治的161名重症患者中，80岁以上者有14人，治愈率达99.35%。

由于多年穿着重达15公斤的铅衣进行手术作业，他患上了严重的颈椎、腰椎疾病。2017年7月，他主动请缨赴新疆巩留县人民医院开展健康帮扶，积极到牧区及边远山寨巡诊，累计接诊患者400余人次，与当地患者结下深厚友谊。

张国强——“出彩河南人”第二届最美医生宣传推介活动优秀奖

56岁的张国强，是市中心医院感染科主任，曾荣获全国卫生计生系统先进个人称号。

今年年初，面对来势汹汹的新冠肺炎疫情，他第一时间组织成立专业医护团队，24小时坚守在发热门诊。作为我市新冠肺炎临床诊疗专家组副组长，他夜以继日守护在医院隔离病区，从未有丝毫松懈。对医院收治的每一名疑似病例，他都仔细甄别并向患者耐心解释，确保无一错诊、漏诊。

在同事眼中，张国强医德高尚，待患者如亲人，业余时间常年坚持网上回答患者的病情咨询、为患者解疑释惑。在以往抗击非典、H1N1流感、手足口病等公共卫生事件中，他总是冲锋在前，是大家学习的表率。

“出彩河南人”第二届最美医生宣传推介活动由省委宣传部、省卫生健康委员会等共同举办，旨在深入贯彻全国卫生健康大会和全省卫生健康大会精神，宣传推介全省卫生健康系统尤其是抗击新冠肺炎疫情期间涌现出来的先进医务工作者典型，为全面推进健康中原建设更加出彩贡献力量。

活动组委会本着“公开、公平、公正”的原则，经过初评，最终确定了10名“出彩河南人”第二届最美医生、10名“出彩河南人”第二届最美医生宣传推介活动优秀奖获得者和1个“出彩河南人”第二届最美医生集体。（记者 智慧 实习生 王奕菲）

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“出彩河南人”第二届最美医生揭晓

在“中国医师节”来临之际，“出彩河南人”第二届最美医生宣传推介活动结果揭晓，10名优秀医生和1个集体获此殊荣。昨日晚，“出彩河南人”第二届最美医生宣传推介活动颁奖典礼在河南广播电视台1500平方米演播厅内举行，省领导(以现场确定为准)出席。

当选“出彩河南人”第二届最美医生的分别是(按姓氏笔画排序)：怀大医心、行大医道的中医传承者毛德西；三战疫魔的疾控尖兵冯石献；大山深处百姓的健康守护者许奎民；河南省妇科微创技术领头雁纪妹；驰援武汉的重症执甲人杨超；架子车拉出传染病防控成效的耕耘者何家荣；用爱疏导，打赢疫情心理战的“贴心人”张建宏；为民健康负重前行的人民军医张明德；在防感染一线战斗20年的赵清霞；传帮带、德如玉的医疗专家高传玉。此次最美医生集体称号授予了全国第一批挺进武汉疫区的河南省援鄂医疗转运队。此外，活动还推选出了10名“出彩河南人”第二届最美医生宣传推介活动优秀奖获得者。

“出彩河南人”第二届最美医生宣传推介活动由中共河南省委宣传部、河南省卫生健康委、河南日报报业集团、河南广播电视台共同主办，每两年举办一次，旨在宣传推介全省卫生健康系统的先进典型，弘扬社会主义核心价值观，激励广大医务工作者践行“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”崇高职业精神，进一步增进社会各界对医务人员的理解，为推动河南卫生健康事业高质量发展，为全面推进健康中原建设更加出彩营造良好舆论氛围。

颁奖典礼将于19日21：20在河南广播电视台公共频道首播。 (豫楦)