洛阳两名讲解员进入全国大赛决赛 讲述洛阳革命文物故事

27日，洛报融媒记者从洛阳市文物局获悉，“庆祝中国共产党成立100周年全国博物馆讲解大赛”公示决赛选手，来自洛阳的两名讲解员榜上有名，河南省共有四名讲解员进入决赛公示环节。

27日，洛报融媒记者从洛阳市文物局获悉，“庆祝中国共产党成立100周年全国博物馆讲解大赛”公示决赛选手，来自洛阳的两名讲解员榜上有名，河南省共有四名讲解员进入决赛公示环节。

这两名讲解员分别是：代表《新洛阳报》旧址纪念馆暨洛阳新闻博物馆参赛的讲解员马国哲，参赛题目为《桌上的表》；代表八路军驻洛办事处纪念馆参赛的讲解员栾少鹏，参赛题目为《不忘初心 强化修养——四万言的必修课》。

《桌上的表》是一篇短小精悍的新闻佳作，刊登在1948年4月20日出版的《新洛阳报》上，现藏于《新洛阳报》旧址纪念馆暨洛阳新闻博物馆。这篇文章的作者是华东野战军3纵8师23团1营营长张明，该营后来被授予“洛阳营”称号。

1948年3月，张明受命带领全营突击攻打洛阳。3月11日晚，我军发起总攻，战役结束后，张明连夜写成了《桌上的表》，记录了我军战士从攻克洛阳到离开，都没有人拿走一块无主怀表的真实故事。这篇文章生动地表现了我军不拿群众一针一线的严明纪律，深刻揭示出中国人民解放军必定夺得全国胜利的根本原因。这篇佳作还在新华社发了通稿，延安的电台也向全国作了广播。后来，军内军外、上上下下都知道了这件事。中华人民共和国成立后，该文还被作为新闻作品的典范收入学校课本。