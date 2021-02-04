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定了！洛阳地铁官方APP“洛易行”26日开放下载
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.25 19:26

　　25日下午，洛报融媒记者从洛阳市轨道交通集团获悉，洛阳地铁官方APP“洛易行”已完成调试，26日起将正式向市民游客开放下载。届时，大家可以通过“洛易行”扫码过闸、人脸识别进站，还可以查询各站点、附近停车场等信息。

　　洛阳市轨道交通集团相关负责人介绍，“洛易行”是洛阳地铁的唯一官方APP。26日正式开放后，乘客可通过安卓应用商城、苹果应用商城及洛阳轨道网发布的下载二维码下载链接等方式下载“洛易行”APP，下载完成后需要绑定银行卡进行实名制验证及注册，注册完成后可享受先乘后付的便捷乘车服务。乘客可通过二维码下载提前体验。

　　【二维码如下】

　　本次上线的“洛易行”APP，目前可以实现二维码扫码过闸、人脸识别过闸、自动售票机扫码购票等移动支付乘车功能；还可以提供线路图查询、行程规划、站点，以及站点设施、站层图、出入口信息、公交换乘、车站导航指引等信息查询功能。按照计划，后续该APP还将开发更多功能应用方便乘客出行，也将定期推出优惠活动。

　　27日(本周六)上午10时，洛阳将在地铁1号线周王城广场站A出入口举行“洛易行”APP的发布会，届时会在现场向广大市民更加详细地介绍APP的使用及功能，市民群众可参加体验。

　　延伸：洛阳地铁1号线支持哪些乘车过闸方式？

　　——可使用“洛易行”APP的扫码或人脸识别功能；

　　——可通过车站的自动售票机购买单程票，支持人民币面额为1元的硬币，5元、10元纸币(乘客可通过车站的客服中心窗口换取零钱)，支持“洛易行”APP扫码，支持支付宝扫码；

　　——可使用国内带有“交通联合”标识的一卡通；

　　——支持轨道集团发行的单程票、日票、月票、纪念票等其他票卡，目前，日票及月票在各车站客服中心有售。

　　目前，由于微信支付通道正在沟通中，目前暂不支持通过微信扫码在自动售票机进行购票和使用“洛易行”APP。我市将在地铁1号线开通初期运营后，尽快完成微信支付通道申请及调试工作，为乘客提供更加便捷的多元化支付乘车体验。(洛报融媒记者 李东慧 通讯员 牟岩松 孙亚军)⑧
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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