24日、25日洛阳地铁体验券已发放完毕

今日，洛报融媒记者从洛阳市轨道交通集团获悉：24日、25日的地铁试乘券已全部发放完毕。

今日，洛报融媒记者从洛阳市轨道交通集团获悉：24日、25日的地铁试乘券已全部发放完毕。 市民在牡丹广场站排队领取体验券 今日，洛报融媒记者从洛阳市轨道交通集团获悉：24日、25日的地铁试乘券已全部发放完毕。 洛阳市轨道交通集团相关负责人说，本次试乘旨在邀请市民提前体验地铁各项服务设施，并为洛阳地铁建设服务提出更多意见建议。市民对于这次试乘热情高涨，目前地铁1号线指定车站以及农业银行市区相关网点的体验券已全部发放完毕。 已经领到体验券的市民，可按试乘时间凭体验券进站体验。体验时，禁止携带易燃、易爆、有毒气体、管制刀具等违禁物品，听从车站工作人员指引。 按照常态化疫情防控要求，试乘期间市民须佩戴口罩、出示洛康码、配合测量体温并接受安检。老人、小孩、行动不便的乘客需由家人陪同试乘，因车站设备尚在调试，部分区域和无障碍电梯尚未开放。(洛报融媒记者 郭飞飞 通讯员 孙亚军 文/图)