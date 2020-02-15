洛龙区水木菁华物业不作为丨百姓呼声每日简报

1月13日0时--1月13日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计274条，已回复的帖子64条，未回复帖子210条。其中，市卫健委、市消防救援支队、市人力资源和社会保障局、老城区等单位回复积极。

1月13日0时--1月13日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计274条，已回复的帖子64条，未回复帖子210条。其中，市卫健委、市消防救援支队、市人力资源和社会保障局、老城区等单位回复积极。

【热帖】

· 洛龙区水木菁华物业不作为

· 建议洛阳修建华南虎野生动物园

· 老城十字街夜市不收现金只接受微信、支付宝

· 洛阳核酸检测方式是鼻拭子还是咽拭子？

· 新奥华油燃气公司营业厅市民更换计量表排长队

· 市中心血站会随着火车站北广场整体改造而搬迁吗？

· 珠江路家属院小区暖气究竟何时能回温？

· 揽翠城小区电动车上楼充电无人管

· 领取失业金期间能享受4555灵活就业补贴吗？

· 政和东路城市书房何时投用？

· 厚载门街南延项目进展情况如何？

【已回复】

1. 投诉：洛龙区水木菁华物业不作为。

洛龙区回复：该小区十号楼两部电梯为轴承损坏，物业企业已申请使用维修基金，目前配件已采购完成，预计1月20日前收货安装调试； 针对消防及监控设施设备瘫痪问题，物业企业已向洛龙区维修基金办公室提交申请相关资料，待申请项通过审核，经面积占三分之二以上且占总人数占三分之二以上的业主同意后予以实施； 针对物业日常管理问题，依据《河南省物业管理条例》《前期物业服务合同》相关规定，物业办已责成该物业企业对管理区域内建筑物、构筑物及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生、安全防范和相关秩序的活动，并为业主提供质价相等物业服务。

2. 建议：洛阳修建华南虎野生动物园。

市城市管理局回复：正如您所言，最近王城公园华南虎种群再添新成员，取得喜人成绩。由于王城动物园面积有限，华南虎繁育保护工作确实受到场地限制。我们一直在与相关部门沟通，谋划建设一个华南虎繁育保护基地，但这需要规划、土地、资金及野生动物保护等因素综合考量。相信，在市委、市政府的领导下，在全市人民的支持下，在各部门的通力合作下，华南虎的繁育保护工作会越做越好。

3. 咨询：老城十字街夜市不收现金只接受微信、支付宝非常不便，能否更改收款方式？

老城区回复：您反映的问题我们已转交古城管委会进行办理。经了解，老城十字街夜市自2019年4月份按照大数据要求统一了收银系统，所属十字街夜市管理的餐车商户指定使用中国银行统一配置的收款系统，不得私自收款。对于有现金消费需求的客户，夜市在新华街中段专门设置现金兑换点，并有牌子指示。消费者可在兑换点使用现金充值会员卡，再消费，并且可在兑换点退还未消费的现金余额。

4. 咨询：洛阳核酸检测方式是鼻拭子还是咽拭子？

市卫健委回复：按照相关操作要求，样本采集首选鼻咽拭子。对一些特别敏感人群或不适合采集鼻咽拭子者，医务人员会选择采集口咽拭子。您可以向医务人员提前说明。

5. 投诉：新奥华油燃气公司营业厅市民更换计量表排长队。

市新奥华油燃气公司回复：首先非常感谢您百忙之中为我们公司的服务质量进行监督。由于之前的燃气表的技术限制，燃气表到期更换后，需要用户持工单到营业厅将旧表核实后的剩余金额转入新的物联网表，更换为新物联表后用户就可以足不出户实现手机线上缴费，大大缩短了用户的缴费时间。鉴于营业厅换表期间客流量大的情况，后期我们会重新编排换表计划，避免营业厅人员密集，同时我们也会做好营业厅的疫情防控工作，给您更加优质的服务体验。

6. 咨询：市中心血站会随着火车站北广场整体改造而搬迁吗？

市自然资源和规划局回复：该城市设计在周边区域对新血站位置已进行谋划，保证功能不缺失。目前该城市设计正在按程序公示中，详细情况可咨询我局名城保护和城市设计科。

7. 投诉：珠江路家属院小区暖气究竟何时能回温？

洛阳暖鑫热力回复：您反映的问题我们已收悉，在我们发现小区温度下降后，我公司已立即向主管部门以及热源单位反映相关情况，共同协调解决一次网流量减少的问题。现正在进行热源调配中的安全隐患排查，导致调配热源进度缓慢。同时我公司根据小区现有的热源情况，将对小区换热站设备进行改造升级。现设备正在运输中，我公司会在设备到达当天立即施工，并加快施工进度，尽快改善小区供热问题。对供暖季期间室温不达标的天数会在采暖期结束后告知热用户，并按照《洛阳市集中供热条例》的相关规定予以减免。我公司工作人员已按工作程序联系该诉求人说明情况，并得到诉求人的理解。因此给您的生活带来的不便，深表歉意，恳请您予以谅解。

8. 投诉：揽翠城小区电动车上楼充电存无人管。

市消防救援支队回复：关于您对揽翠城小区电动车上楼没人管的问题投诉，我们派出消防监督检查人员对该举报进行核查，经现场核实，举报属实。前期物业在电梯内安装座椅未能有效组织电动车上楼，下一步物业公司准备把座椅位置进行调整，并加大巡查力度，及时对停放在楼梯间内的电动车进行清理。

9. 咨询：领取失业金期间能享受4555灵活就业补贴吗？

市人力资源和社会保障局回复：就业困难人员实现灵活就业并缴纳社会保险费的可申请灵活就业社会保险补贴(4555灵活就业补贴)，由于该补贴是补贴给灵活就业人员的(属就业状态)，可能会影响您领取失业保险金(属失业状态)，请慎重选择。

10. 咨询：政和东路城市书房何时投用？

洛龙区回复：原新伊大街大数据产业园城市书房预计2021年2月份，全部搬入政和东路大数据产业园书房，搬迁完成后原大数据书房将关闭。

【尚未有结果】

1. 咨询：厚载门街南延项目目前进展情况如何？

【网友建议】

建议：加强对凯旋西路八一路口公交车站违停车辆的治理

网友：近期每天下班高峰期时，凯旋西路八一路口东向西方向，经常有很多机动车停靠在公交站台，影响公交车站台停车，且乘客上下车需要在违停车辆中间穿行，存在安全隐患，建议加强对该处违停车辆的治理。

建议：尽快处理开元大道关圣街口东北角楼上摇摇欲坠的空调

网友：开元大道关圣街口东北角(原税务局)楼上的玻璃和空调摇摇欲坠，现在玻璃已经破碎，冬天风大，如果把玻璃吹下来会砸伤路人，建议有关部门实地勘察，尽快处理。

（记者 张晓丹 整理）

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