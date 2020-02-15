房子出售不用解押就可过户，洛阳能办理吗？丨百姓呼声每日简报

1月12日0时--1月12日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计317条，已回复的帖子97条，未回复帖子220条。其中，市不动产登记中心、市住房公积金管理中心、涧西区、伊滨区、老城区等单位回复积极。

1月12日0时--1月12日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计317条，已回复的帖子97条，未回复帖子220条。其中，市不动产登记中心、市住房公积金管理中心、涧西区、伊滨区、老城区等单位回复积极。

【热帖】

· 房子出售不用解押就可以过户，洛阳能办理吗？

· 广州市场步行街变成“不行街”

· 2021年招教政策何时公布？

· 洛阳火车站北广场会拆迁哪些地方？

· 洛龙一实小要求学生注册“云助学”

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· 二手房装修是否可以提取公积金？

· 伊滨区三号、五号小区周边的道路路灯何时能亮？

· 考取电工职业资格证可以到哪里培训？

· 济洛高速小浪底南出入口引线何时修建？

【已回复】

1. 咨询：民法典发布的房子出售不用解押就可以过户，洛阳能办理吗？

市不动产登记中心回复：依据不动产登记条例以及民典法第四百零六条 抵押期间，抵押人可以转让抵押财产。当事人另有约定的，按照其约定。抵押财产转让的，抵押权不受影响。抵押人转让抵押财产的，应当及时通知抵押权人。抵押权人能够证明抵押财产转让可能损害抵押权的，可以请求抵押人将转让所得的价款向抵押权人提前清偿债务或者提存。转让的价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。故抵押房屋办理转移登记，应首先通知抵押权人，抵押权人同意的，出具同意的材料与抵押人一起申请抵押权变更登记：同时请携带身份证、不动产证等资料到市民之家一楼合并办理。

2. 建议：广州市场步行街变成“不行街”。

涧西区回复：广州市场是洛阳市在“一五”期间为了解决国有大企业十万职工的生活保障问题，动员广州民营商家聚集此处，建立的商业街区，曾经是洛阳最著名的3大商圈之一，近几年随着洛阳其他商圈的兴起，广州市场商圈逐渐没落，街区内环境差、业态乱，与当前的城市发展极不协调。2019年，洛阳市将广州市场步行街改造确定为重点民生实事，项目自2019年9月开始实施，涉及街区呈“井”字形分布，涵盖三条主街，总面积77608米，原有商铺111家，于2020年11月11日完成并开业。改造后的广州市场步行街定位为“广州街、民国风、国际范”风格，主要规划有东西街、南北街三大街区和精致餐饮、国潮文创园、涧西酒吧街、夜“涧”市集、运动街区、沉浸剧场六大版块，预期目标是打造‘六新’‘六夜’”，并打造成为新经济形态的独特的文化IP，再现广州市场的昔日繁华盛景。在后期运营管理方向，改造后的广州市场步行街将按照统一回租、统一招商、统一管理、统一物业、统一运营的“五统一”模式运营，与阿里巴巴集团下属客如云公司、本地生活事业部合作，将广州市场步行街打造成为“5G智慧化特色商业街”，目前广州市场步行街已获得“河南省夜间文旅消费集聚区”称号，2021年还将争创首届“省级示范步行街”。在品牌进驻方面，目前广州市场步行街已经引入了海底捞、酒拾烤肉、王婆大虾、姐弟俩土豆粉、广式甜品、鱼你在一起、陈刚串串香、重庆鸡公煲、和禾日料、辣风壹号、麸匠牛肉拌面、滇西北餐厅、正新鸡排；古茗奶茶、幸运咖、书亦烧仙草、小神气奶茶；小芳茶甜甜进口食品、忆星坊等70多家品牌，还有更多的意向品牌正在陆续加入中。 广州市场步行街自11月11日开街以来，已经成为洛阳市民的网红打卡地，无论白天还是夜晚，都有游客到此拍照留念。近期因受寒潮气温影响，街区人数有所降低，但在各个店内，顾客购物消费人数依然可观，相信在未来，广州市场在各位商家的关心、关注下，也必将成为洛阳首席夜经济综合体、文旅新高地。

3. 咨询：2021年招教政策何时公布？

市教育局回复：根据豫人社办2020(33)号文件，2020年和2021年两年内事业单位招聘原则上按不低于空编空岗数量80%用于高校毕业生(含择业期内未落实工作单位高校毕业生)。2021年的招教政策及名额目前还没有出台，市直招教请关注洛阳教育城域网公告，县(市、区)招教请关注各县(市、区)人力资源部门或教育部门的官方网站。

4. 咨询：洛阳火车站北广场会拆迁哪些地方？

老城区回复：您反映的问题我们已转交道北办事处进行办理。目前，关于火车站北广场建设问题，市规划局已经通过规划，但征迁工作还没有开始，老城区及办事处暂时没有接到通知，若有通知将会立即通知涉及居民。同时，该项目规划范围暂定为北至瀍涧大道，南到陇海铁路，东至苗南西路，西至英雄路。

5. 咨询：洛龙一实小要求学生注册“云助学”微信小程序。

洛龙区回复：为加强学校安全风险识别管控，保障校内师生人身安全，杜绝无关人员及危险分子侵入校园，根据区教体局工作安排，学校安装人脸识别系统。通过该系统能够拦截可疑人员，防止外来人员混入带来安全隐患；该系统还可以对学生进行分类管理。人脸识别系统通过“云助学”微信小程序进行师生信息采集，需要教师、家长、学生身份证号和照片，形成资料库。未来将实现联网，家长可以通过该程序查看学生到校情况。

6. 投诉：孙石路什么时候开始修建？

高新区回复：孙石路工程已列入计划，待拆迁工作全部完成后，施工单位进场施工。

7. 咨询：二手房装修能否提取公积金？

市住房公积金管理中心回复：目前住房装修不在洛阳住房公积金提取范围，无法办理住房公积金提取。根据《洛阳市住房公积金提取管理办法》：对偿还住房公积金贷款本息的，夫妻双方住房公积金账户内的存储余额应优先偿还住房公积金贷款本息。

8. 投诉：伊滨区三号、五号小区周边的道路路灯何时能亮？

伊滨区回复：经核查,该道路属市管道路，均由市路灯管理处统一负责。我区主要负责对辖区路灯启用及维护管理情况进行排查，发现问题及时上报市城市管理局协调处理，对辖区内未亮路灯没有管理权限。经与市城市管理协商，拟定于1月13日，由我区负责人带队前往市城市管理局针对我区路灯建设及日常维护管理问题进行商洽，确保辖区内暂未启用路灯尽早投入使用，做到应亮尽亮。

9. 咨询：考取电工职业资格证可以到哪里培训？

宜阳县回复：自2020年12月31日起，全国已取消电工职业资格证的鉴定。如有疑问，可咨询0379-63089510。

【尚未有结果】

1. 咨询：济洛高速小浪底南出入口引线何时修建？

【网友建议】

建议：汉宫路涧滨北路口安装信号灯

网友：汉宫路涧滨北路口，每天高峰期时交通拥堵严重。此处未安装交通信号灯，道路对面就是住宅区，路口车辆通行不畅乱鸣笛，严重影响居民休息。建议有关部门在此路口安装信号灯，规范车辆行驶，给居民一个良好的生活环境。

建议：洛阳修建华南虎野生动物园

网友：新闻上说王城公园动物园新出生两只华南虎，现在华南虎数量已达50只。由于动物园处于市中心，且位于周王城遗址，用地受限，建议有关部门能通盘考虑，在市区附近修建专门的华南虎野生动物园，成为洛阳另一张靓丽的名片！

（记者 张晓丹 整理）

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