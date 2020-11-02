10月31日，2020年洛阳市涧西区大型秋季招聘会在洛阳国家大学科技园毕昇园举行，全天共260余家企业提供各类工作岗位2200个，收到简历近900余份，初步达成求职意向650余人。
10月31日，2020年洛阳市涧西区大型秋季招聘会在洛阳国家大学科技园毕昇园举行，全天共260余家企业提供各类工作岗位2200个，收到简历近900余份，初步达成求职意向650余人。
此次招聘会由涧西区政府、洛阳市先进制造业集聚区管委会主办，洛阳国家大学科技园等联合承办，分线上和线下两个会场，线上会场通过国科园人才服务平台，发布岗位信息和求职信息，并实现人才与岗位自动匹配，线下会场则通过企业招聘区和成果展示区，方便人才与企业进行面对面交流。
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