第三届世界古都论坛暨夏文化国际学术研讨会引发热烈反响

盛会闭幕，余音绕梁。昨日，第三届世界古都论坛暨夏文化国际学术研讨会圆满落幕，为期两天的活动专家云集、异彩纷呈，取得了一系列重要成果，也留下了促进古都文明传承和发展的新思路、新办法，引发热烈反响。不少专家学者表示，要进一步传承好历史文脉，让古都焕发时代光彩。

盛会闭幕，余音绕梁。昨日，第三届世界古都论坛暨夏文化国际学术研讨会圆满落幕，为期两天的活动专家云集、异彩纷呈，取得了一系列重要成果，也留下了促进古都文明传承和发展的新思路、新办法，引发热烈反响。不少专家学者表示，要进一步传承好历史文脉，让古都焕发时代光彩。

“传承历史文化遗产，要坚持在保护中发展、在发展中保护。”市文物局局长余杰表示，作为十三朝古都，近年，我市将各个大遗址的专项保护规划纳入城市总体规划编制，从城市规划角度解决大遗址保护与城市发展问题，主动把大遗址保护同旧城改造、美丽乡村建设和产业更新升级有机融合，探索出大遗址保护持续发展的“洛阳模式”。目前，我市已申请创建国家文物保护利用示范区，下一步将继续创新大遗址保护模式，让一个个大遗址成为讲述华夏历史、传播中华文明的重要阵地和窗口。

龙门石窟研究院院长、市文物考古研究院院长史家珍说：“考古人员不能辜负历史、辜负当前的机遇，我们将充分吸纳国内外专家的真知灼见，用一流的发掘、保护、展示水平，用考古的丰硕成果去实证中华文明起源和发展的历史脉络，展示中华文明的灿烂成就，揭示中华文明对世界文明进程的影响和重大贡献。”

洛阳博物馆馆长李文初表示，让收藏在博物馆里的文物“活”起来，成为展现古都历史文脉的重要实物见证，是洛阳博物馆近年努力的方向。“在本届世界古都论坛上，我们也汲取到了一些新的思路和做法。”他说，下一步，洛阳博物馆将积极创新展陈理念、贴近观众需求、提升服务质量，推出一批叫好又叫座的原创精品展览，把蕴藏在文物中的文化基因、文明记忆、民族精神挖掘好、梳理好、阐释好，用现代语言讲好文脉传承故事。

“与会专家普遍认为，二里头文化是中华文明形成历史上最早出现的核心文化，是黄河文化的主根，与后来的商周文明共同构成了早期华夏文明发展的主流，在中华文明、早期国家形成和发展史上具有重要意义。”二里头夏都遗址博物馆副馆长赵晓军说，该博物馆将加大对夏文化的研究、展示、保护、传承力度，加强人才队伍建设，加快数字化建设，将博物馆打造成夏文化研究和展示中心，让博物馆成为讲述夏文化、传承中华文明的载体。

“我们正致力于研发更多具有二里头文化元素的文创产品，更好地传承和宣传二里头文化。”洛阳城市礼物研究有限公司总经理黄晓燕表示，“洛阳礼物”一直致力于依托洛阳深厚的历史文化，研发出集功能性、特色性、文化性于一体的文创产品。下一步，该公司将继续开发多元渠道、博采众长，充分借鉴并结合极具新时代特点的创意元素，不断探索适合城市发展的文化产品设计、生产、销售的良性循环道路，加强“文创+”的合作交流，用产品为古都洛阳“吸粉”。

洛阳周王城天子驾六博物馆馆长黄中宝说，世界古都论坛连续三届在洛阳举办，让文博领域收益颇丰，该博物馆正积极探索与其他机构展开跨地域、跨媒介的深度合作，更好地推动洛阳悠久历史文化走出去，全面推进中华文明、黄河文化宣传推广，助力洛阳“东方博物馆之都”名片越擦越亮。

联合国世界旅游组织专家杨森说，洛阳有着丰富的历史文化遗产资源，本届论坛有助于更多人了解这些资源，“我们愿意与各个领域展开合作，充分保护好、利用好这些资源，共同推进文旅融合取得新成效，也愿意为洛阳打造国际人文交往中心、建设国际文化旅游名城提供力所能及的支持”。

二里头夏都遗址博物馆展示“最早的中国”，隋唐洛阳城国家历史文化公园勾勒盛唐景象，“东方博物馆之都”彰显厚重的文化底蕴，隋唐大运河国家文化公园、黄河流域非物质文化遗产保护展示中心塑造新的文化地标……借助本届世界古都论坛，洛阳众多历史爱好者通过网络向中外游客发出邀约：古老的文明在这里传承延续，崭新的故事在这里扬帆启航，欢迎您到洛阳来！（记者 智慧）