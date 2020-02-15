打造郑州、开封、洛阳世界级黄河文化旅游城市带 看看专家怎么说

昨日下午，在位于偃师市的二里头夏都遗址博物馆，举行了第三届世界古都论坛暨夏文化国际学术研讨会分组讨论，第一组的主题为“历史遗产保护与城市可持续发展”。来自南京、西安、郑州、安阳等国内古都的相关部门负责人，以及来自海内外的专家学者济济一堂，对这一问题进行深入探讨交流。

昨日下午，在位于偃师市的二里头夏都遗址博物馆，举行了第三届世界古都论坛暨夏文化国际学术研讨会分组讨论，第一组的主题为“历史遗产保护与城市可持续发展”。来自南京、西安、郑州、安阳等国内古都的相关部门负责人，以及来自海内外的专家学者济济一堂，对这一问题进行深入探讨交流。

打造郑州、开封、洛阳世界级黄河文化旅游城市带

郑州市文物局局长任伟从郑州市历史遗产保护与城市可持续发展角度切入，介绍了近年郑州市不少重点文物工程，例如郑州商城环境整治工程、大河村国家考古遗址公园等，另外还成立了郑州中华之源与嵩山文明研究会，举办“天中讲坛”等，进行历史遗产保护与传播。

任伟介绍了接下来郑州的黄河文化保护传承弘扬工作，计划与省内沿黄城市衔接互动，以黄河文化为根脉，展示华夏文明起源、发展主体和华夏优秀传统文化，形成集大河文明交往、沿黄文化展示、黄河文化弘扬于一体的黄河文化保护传承示范区，打造国际级的黄河文化寻根圣地和中华优秀传统文化观光体验目的地。通过谋划郑汴洛世界级的黄河文化旅游目的地，沿黄河打造从开封到洛阳的旅游专用公路、城市专用旅游铁路等，将三座城市串联起来。以“三座城，三百里，三千年”为口号，打造郑州、开封、洛阳世界级黄河文化旅游城市带。

做好大运河遗产保护传承利用工作

中国文化遗产研究院世界文化遗产中心主任赵云以大运河文化保护传承利用为例，介绍了中国特色的文物保护利用。她首先介绍了大运河作为世界文化遗产的概况，中国的大运河是世界上最长、最古老的人工漕运河流，而且至今仍在发挥作用，是世界运河史上的里程碑。

从2014年大运河申遗成功到现在，全国各地都对大运河的遗产点给予了充分的重视。例如扬州市作为大运河申遗的牵头城市，建成了扬州大运河与海上丝绸之路展示馆，北京市举行了“千年运河诗书酒画”2020中国大运河文化南北对话等。在洛阳，有含嘉仓遗址和回洛仓遗址两个和大运河有关的世界文化遗产点，已进行相关的保护。

赵云建议，为了更好地对大运河保护传承利用，应该从国家层面对大运河进行监测工作，在发展中保护，在保护中发展，以文化为引领，共抓大保护，不搞大开发，通过大运河的文化保护传承利用，使流淌了上千年的大运河成为中华文化的重要标志。

将文化遗产保护纳入城市整体规划

西安市文物局副局长唐龙以《古都文物保护与城市发展的几点思考》为题，以西安市为例，进行深入探讨。他提到，古老悠久的中华文明共同滋养了洛阳和西安这两座伟大的城市，随着丝绸之路——长安-天山廊道的路网申遗成功，两座城市之间有了牢不可破的文化纽带。

他认为，要充分认识文化遗产在现代城市文明发展中的巨大价值，例如西安钟楼、西安城墙等，都成为当地的地标和名片。另外，文化遗产保护与现代城市功能扩展紧密联系，要借鉴和吸收国际文化遗产保护观念和做法，以尊重历史、尊重生活、尊重市民的态度，以人与自然、人与遗产、传统与现代和谐的理念，来保护和延续城市的历史文化脉络。

在具体的做法中，可以按照“规划一张蓝图，保护一把尺子”的要求，将文化遗产保护纳入城市整体规划，以严格的措施来保护城市文化遗存，使古代与现代文明交相辉映，老城与新区各展风采。

打造夏文化和早期中国研究和传播高地

从去年至今，二里头夏都遗址博物馆刚好开馆一周年。二里头夏都遗址博物馆副馆长赵晓军对二里头夏都遗址博物馆开馆一年来的工作进行了盘点。

赵晓军介绍，博物馆开馆九个多月(除疫情影响外)，已接待中外游客100余万人次，提供各类讲解服务4000多次，开展各类社教活动80余次，网络直播30多次，累计播放量上百万次。目前博物馆正打造全国大遗址保护、展示和利用的示范区，中国早期国家形成和发展研究展示中心，以及夏商周断代工程和中华文明探源工程研究、展示基地。

接下来，博物馆将突出学术立馆，将博物馆打造成为夏文化和早期中国研究和传播高地，推进数字化展示工程，做好二里头遗址申报世界文化遗产前期相关工作等。（记者 李砺瑾）