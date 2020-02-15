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为洛阳打造国际人文交往中心助力——访联合国世界旅游组织专家杨森
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-20 08:34

　　“很高兴来到历史悠久、人文荟萃的古都洛阳，共同见证第三届世界古都论坛开幕的美好时刻，一同分享人类历史文化遗产保护利用的成果、经验。”联合国世界旅游组织专家杨森在致辞中说，联合国世界旅游组织是联合国系统下的一个政府间国际组织，其宗旨是促进和发展旅游业。中国自1983年加入联合国世界旅游组织以来，已成为该组织不可或缺的一部分。中国有着悠久的古代文明史，也是旅游大国。中国政府大力倡导文旅融合，在积极推进全球文旅产业发展中发挥了积极作用。

　　洛阳作为十三朝古都，有着丰富的历史文化遗产资源，与联合国世界旅游组织有着广泛的交流与合作基础。2014年3月，河南成为中国第六个联合国世界旅游组织旅游可持续发展观测站，也是第一个以省为单位的旅游可持续发展观测站，龙门石窟是河南省首个世界遗产重点观测点。杨森说，本次古都论坛的举办为双方提供了增进友谊、促进交流的平台，使联合国世界旅游组织更好地了解河南和洛阳的历史文化旅游资源，充分保护好、利用好这些资源。

　　联合国世界旅游组织愿意与各个领域相关方在塑造中国特色的华夏文明旅游目的地、历史文化遗产保护和城市可持续发展等方面开展持续深入的交流与合作，加大对中国的支持力度，促进各成员国之间的交流合作，共同推进文旅融合取得新成效，也愿意为洛阳打造国际人文交往中心、建设国际文化旅游名城提供力所能及的支持。（记者 李冰）
[ 责任编辑：席倩倩]
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