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以敬畏之心阐释二里头考古学成果——访中国社会科学院学部委员、古代史研究所研究员宋镇豪
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-20 08:34

　　“这次论坛的学术意义，从考古学与历史学综合研究的角度，有增强夏代历史信度、丰富夏代历史内涵、活化夏代历史场景、延伸中华上古史轴线的内在价值。”19日，在第三届世界古都论坛暨夏文化国际学术研讨会的主旨发言环节，中国社会科学院学部委员、古代史研究所研究员宋镇豪说，20世纪20年代，著名学者胡适提出“等到考古学发达上了科学轨道以后，用地下掘出的史料，慢慢地拉长东周以前的古史”。随着中国考古学突飞猛进的发展，重建中国古史信度的条件已经具备。

　　宋镇豪曾编著《夏商社会生活史》《夏商风俗》等书籍，主要是利用二里头遗址、殷墟遗址等一系列考古发掘成果和甲骨文等文献的第一手史料，去揭开所谓“三皇五帝”“伪史”系统造成的迷蒙，多层面多视角揭示夏商社会生活内涵。

　　“61年来，一代代考古人呕心沥血，取得了令人叹为观止的二里头考古学成果。”在宋镇豪看来，二里头遗址的历史学价值，是中华绵延不绝的文明发展史核心要质，更加证实了中华文明源远流长、多元一体、从不中断的特质。

　　宋镇豪还对二里头遗址考古提出以下建议：以敬畏之心阐释二里头考古学成果，完善二里头遗址考古学成果的历史学阐释体系、文化思想体系与知识话语体系；从国家层面落实二里头遗址的保护措施，多学科、多部门、同方向、开放式协同创新攻关，展开门类各异、相得益彰的专题研究；丰富二里头文化成果展示，促进二里头文化的传播与活化利用，彰显二里头文化魅力和时代价值；着力培养专业人才。（记者 智慧）
[ 责任编辑：席倩倩]
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