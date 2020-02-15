二里头遗址是探索五千年华夏文明的基石——访夏商周断代工程首席科学家、北京大学考古文博学院教授李伯谦

“夏王朝的确定，是探索五千年中国文明的起源、形成、发展这样一个大课题的基石。”在第三届世界古都论坛暨夏文化国际学术研讨会的主旨发言环节，夏商周断代工程首席科学家、北京大学考古文博学院教授李伯谦系统梳理了中国考古学对夏朝、商朝的探讨，以及对文明起源的探讨。在他看来，研究中华民族、中国文明的起源，必须得有一个起点和基石，而二里头遗址就是这个基石。

“夏王朝的确定，是探索五千年中国文明的起源、形成、发展这样一个大课题的基石。”在第三届世界古都论坛暨夏文化国际学术研讨会的主旨发言环节，夏商周断代工程首席科学家、北京大学考古文博学院教授李伯谦系统梳理了中国考古学对夏朝、商朝的探讨，以及对文明起源的探讨。在他看来，研究中华民族、中国文明的起源，必须得有一个起点和基石，而二里头遗址就是这个基石。

二里头夏都遗址博物馆一年前建成开放，成为探索中国五千年文明发展的钥匙，这是中国考古学界同仁们长期发掘、研究、讨论形成的结论。

从1959年徐旭生先生发现二里头遗址到现在，60多年过去了，二里头遗址越来越受到重视。李伯谦说，夏代在司马迁的《史记·夏本纪》及先秦时期的文献中均有提及，但缺乏实物证据，很长时间未得到实证，直到二里头、登封王城岗等遗址的考古发掘后才开始得到证实，以考古资料与历史文献相结合证实了夏王朝的存在。二里头遗址的确认，为确定夏文化的存在提供了实实在在的证据。

1996年，国家启动了夏商周断代工程，集中了9个学科12个专业的200多位专家学者联合攻关，采取人文社会科学和自然科学结合的方法，特别运用了“碳14”年代测定，提出了夏文化可以分为三个阶段，即以王城岗遗址为代表的河南龙山文化遗存是夏朝早期文化，以河南新密新砦遗址为代表的文化遗存是后羿代夏时期的夏文化，以二里头文化为代表的是少康中兴至商汤灭桀的夏文化，而二里头遗址是夏朝中晚期的都城。

“有了二里头遗址这个基石，就可以更好地追溯我们国家文明的起源。”李伯谦说。（记者 李冰）