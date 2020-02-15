15个金奖，25个优质奖！“一带一路”农博会评奖出炉

今天下午，“一带一路”(洛阳)国际农业合作博览会成果发布会举行。 今天下午，“一带一路”(洛阳)国际农业合作博览会成果发布会举行。经博览会组委会认真评选，“洛阳源耕”富硒小米等15种产品获评“金奖产品”，“郏县红牛”牌雪花牛肉等25种产品获评“优质奖产品”。发布会现场，组委会为获奖代表进行了颁奖。 “一带一路”(洛阳)国际农业合作博览会获奖产品名单： 一、金奖产品(15个) 1. 洛阳农发投资集团有限公司“洛阳源耕”牌富硒小米 2. 洛阳杜康控股有限公司酒祖杜康12窖区酒 3. 洛阳汉红实业有限公司汉红一号富硒葡萄蒸馏酒 4. 兰考宏源食品有限公司“萧美人”牌花生 5. 禹州市龙跃牧业有限公司“钧飨”牌带皮牛肉 6. 洛阳新农村蔬菜食品有限公司“新农村”牌豆芽菜 7. 新安县森海林业发展有限公司“晨坤”牌软籽石榴(富硒) 8. 洛阳创农农业科技有限公司“拉帝尼”赤霞珠甜红葡萄酒 9. 伊川县金粟农业科技有限公司“香米多娇”牌富硒小米 10. 河南薯旺农牧科技有限公司“龙乡硒薯”牌红薯 11. 洛阳景森农业有限公司“薯狸”牌红薯粉条系列产品 12. 洛阳妙妙牧场有限公司“羊妙妙”牌羊奶 13. 洛阳市川宇农业开发有限公司栾川槲包 14. 洛阳祥和牡丹科技有限公司“武皇”牌牡丹全花茶 15. 中国一拖集团有限公司“东方红”无人驾驶拖拉机 二、优质奖产品(25个) 1. 郏县红牛产业发展投资有限公司“郏县红牛”牌雪花牛肉 2. 好想你健康食品股份有限公司“好想你”牌红枣 3. 洛阳农发投资集团有限公司“洛阳源耕”牌富硒红薯 4. 洛阳农发投资集团有限公司“洛阳源耕”牌珍洛小菌 5. 洛阳海东猕猴桃种植专业合作社“佳猕”牌猕猴桃 6. 河南省恒水食用油有限公司“恒水”牌纯芝麻香油 7. 洛阳生生乳业有限公司“生生”牌舒畅奶酪 8. 洛阳洋丰果业有限公司“财丰”牌猕猴桃 9. 河南爱牧农业有限公司“鸡蛋女王”牌72小时慢产蛋 10. 河南天兴农业科技开发有限公司“皇封”牌软籽石榴 11. 宜阳县香鹿园种植专业合作社“宜刘香”牌红薯粉条 12. 宜阳县张午镇白雁河家庭农场“土窝香”牌土蜂蜜 13. 洛阳德泽农林科技开发有限公司“莓日素养”树莓果汁 14. 伊川县三山农业开发有限公司“伊谷源”牌杂粮面 15. 河南汝香源农业科技有限公司“汝香源”牌香菇 16. 河南舒尔康艾制品有限公司“甪里艾”牌热敷贴 17. 汝阳乐亦佳家庭农场“瑜满堂”牌葛根茶 18. 洛阳众森农业有限公司“香腮”牌苹果 19. 洛阳李应贤果业有限公司“李应贤”牌金珠果梨 20. 洛阳阡陌桑田农旅科技有限公司“嵩州丝绸”牌蚕丝被 21. 洛阳市天穗食品有限公司“天穗”牌清酒 22. 洛阳市柿王醋业有限公司无核柿子醋 23. 河南森源祥药材科技有限公司黑芝麻食圆 24. 河南泽达智能科技有限公司牡丹系列遥控多旋翼植保无人机 25. 洛阳中科慧耕农业开发有限公司智能巡检机器人 (洛报融媒记者 白云飞 通讯员 王勇 文/图)