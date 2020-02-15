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“一带一路”(洛阳)国际农业合作博览会在洛阳会展中心开幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-16 17:12

　　今日，“一带一路”(洛阳)国际农业合作博览会在洛阳会展中心开幕，以“加强国际合作交流共享农业发展机遇”为主题，立足中原、放眼全球，构筑“一带一路”农业领域开放合作新平台，推动洛阳、河南与沿线国家和地区农业合作迈向更广领域、更深层次，全面提升农业开放水平。

　　“一带一路”(洛阳)国际农业合作博览会经省政府批准，由省农业农村厅、市政府、中国亚洲经济发展协会联合主办，得到中国农业大学、全联农业产业商会的大力支持。来自莫桑比克、坦桑尼亚、佛得角等17个“一带一路”沿线国家的驻华使节参加博览会。

　　博览会设置了“一带一路”展区、河南农业产业化龙头企业专区、洛阳名优农产品展区、高端农业机械展区、沟域经济成就展等，吸引国内外430余家企业的2000余种农产品和百余种农机装备参展。博览会上，洛阳农业区域公用品牌“洛阳源耕”正式发布，成为洛阳推动品牌强农的重要载体。

　　开幕式后，国内外专家学者汇聚一堂，共同出席“一带一路”国际合作暨黄河流域生态保护与农业高质量发展高峰论坛，聚焦“一带一路”农业合作、粮食安全挑战及应对等话题交流分享经验，并就推动洛阳沟域经济发展、乡村振兴战略实施、黄河流域生态保护等提出意见建议。

　　当日，在国内外农业合作推介签约活动上，33个合作项目成功签约，合同总金额136.7亿元，涉及产销对接、农旅融合、农产品加工等领域。墨西哥、埃塞俄比亚、印度尼西亚等国家驻华使节发布了各自国家农业贸易合作政策，本着共商共建共享的原则，着力开创“一带一路”农业合作美好未来。

　　据悉，本届博览会为期3天，持续至18日。(洛报融媒记者 白云飞 通讯员 王勇 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
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