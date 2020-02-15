“一带一路”（洛阳）国际农业合作博览会将于16日开幕

洛阳农业对外开放合作再添新平台！记者12日从洛阳市农业农村局获悉，经省政府批准，16日至18日，首届“一带一路”(洛阳)国际农业合作博览会将在洛阳举办，旨在打造国际化农业交流平台，构筑“一带一路”农业合作领域新高地，推动洛阳、河南与沿线国家和地区农业合作向更广领域、更深层次拓展，全面提升农业开放水平。

洛阳农业对外开放合作再添新平台！记者12日从洛阳市农业农村局获悉，经省政府批准，16日至18日，首届“一带一路”(洛阳)国际农业合作博览会将在洛阳举办，旨在打造国际化农业交流平台，构筑“一带一路”农业合作领域新高地，推动洛阳、河南与沿线国家和地区农业合作向更广领域、更深层次拓展，全面提升农业开放水平。

洛阳是丝绸之路的东方起点，万里茶道、大运河在此交汇。河洛地区也孕育了灿烂的农耕文明，“二十四节气”在此发源。“十三五”以来，洛阳聚焦全面建成小康社会，以沟域经济为抓手推动农业高质量发展，粮食生产连年丰收，特色农业蓬勃发展，农村环境全面改善，农民收入持续增长，“三农”压舱石作用更加彰显。特别是这些年我市积极融入“一带一路“，全方位推动对外开放，洛阳-布哈拉农业综合示范区加快建设，农机装备、特色农产品等远销海外，农业对外开放水平不断提升。

当前，洛阳正在加快建设中原城市群副中心城市和洛阳都市圈。省委省政府出台支持洛阳发展的若干意见明确提出，要拓展开放领域，推动由工业领域开放向科技、文化、旅游、教育、卫生、农业等多领域开放转变。此次博览会由省农业农村厅、市政府、中国亚洲经济发展协会联合主办，以“加强国际合作交流共享农业发展机遇”为主题，策划了开幕式、高峰论坛、展览展示、国际推介洽谈、成果发布等多项活动，着力开创“一带一路”农业合作美好未来。

其中，“一带一路”国际合作暨黄河流域生态保护与农业高质量发展高峰论坛将聚焦构建农业发展新模式、赋予黄河农耕文明新内涵这一主题，围绕“一带一路“农业国际合作、沟域经济与黄河流域生态保护和农业高质量发展等话题，展开深度交流探讨。在展览展示活动中，洛阳会展中心将设置“一带一路”展区、河南农业产业化重点龙头企业展区、洛阳市名优农产品展区、洛阳沟域经济发展成就展、高端智能农业机械展区等，着力促进展示交流和洽谈合作。

洛阳市农业农村局负责人表示，首届“一带一路”(洛阳)国际农业合作博览会是洛阳加快融入“一带一路”建设，展示洛阳农业高质量发展成果，促进农业高水平开放的重要平台，将全力做好各项筹备工作，着力打造农业开放合作的盛会，让来自“一带一路”沿线国家和地区嘉宾更好感受河洛农耕文明和特色农业发展的魅力，推动洛阳农业加快“走出去”。（洛报融媒记者 白云飞 通讯员 王勇 文/图）