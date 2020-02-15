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“一带一路”（洛阳）国际农业合作博览会将持续至明日
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-17 08:28

名优农产品展示

       金秋时节，河洛田园，硕果累累。丝绸之路的东方起点——洛阳，再次迎来加快融入“一带一路”建设、推动高水平对外开放的盛会。

　　昨日，“一带一路”(洛阳)国际农业合作博览会在洛阳会展中心隆重开幕。来自莫桑比克、坦桑尼亚等17个“一带一路”沿线国家的驻华使节，国内外农业专家学者和400多家农业企业会聚洛阳、共襄盛举。

　　农业更具“国际范儿”

　　洛阳是中华农耕文明的重要发祥地，体现中国传统农业智慧的二十四节气就源于洛阳。作为“一带一路”的重要节点城市，洛阳自古也是东西方农业交流的重要通道。

　　近年，洛阳正在以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市，抢抓中国(河南)自由贸易试验区、跨境电商综合试验区、综合保税区等重大机遇，积极构建全方位对外开放格局，洛阳-布哈拉农业综合示范区加快建设，一批农机装备、特色农产品等远销海外，农业对外开放驶入“快车道”。

　　在此背景下，本届博览会立足中原、放眼全球，本着共商共建共享的原则，坚持“引进来”“走出去”结合，着力构筑“一带一路”农业领域开放合作新平台，推动洛阳、河南与沿线国家和地区农业合作迈向更广领域、更深层次，全面提升农业开放水平。

　　国内外农业合作推介签约是本届博览会的重要商务活动，33个合作项目成功签约，合同总金额达136.7亿元，涵盖了产销对接、农旅融合、农产品加工等诸多领域，成果丰硕。

　　特色农产品亮点多

　　印尼、越南的咖啡，法国、意大利的红酒，俄罗斯的巧克力……在博览会“一带一路”展区，沿线国家的特色商品琳琅满目。穿梭在展厅的许多外国面孔，也成为博览会上的一道亮丽风景。

　　国际化程度高是本届博览会的一大亮点。除了设置展示展销区，莫桑比克、坦桑尼亚、墨西哥、埃塞俄比亚、印度尼西亚等国家还通过其驻华使节发布了各自国家农业经贸合作政策，增进彼此了解，寻找合作商机，着力开创“一带一路”农业合作美好未来。

　　本届博览会更是集中展示东道主洛阳农业高质量发展的重要舞台。我市重点打造的“洛阳源耕”农业区域公用品牌正式发布，并设置了特装专区，首批发布产品涵盖了高山杂粮、伏牛山珍、特色林果、道地药材等产品，成为洛阳推动品牌强农的重要载体。不仅如此，“洛水山肴”“栾川印象”“嵩上好礼”“心安礼得”等县域公用品牌也“群英荟萃”、争奇斗艳。特色农产品经过“梳妆打扮”，不仅广受消费者好评，也带来了更高收益。

　　此外，我国首台5G+氢燃料电动拖拉机、智能山地农耕机械、农业植保无人机等高端农机装备亮相农机装备展，充分展示洛阳农业装备的雄厚实力，备受关注。

　　交流互鉴促合作

　　农业高质量发展是“一带一路”沿线国家面临的共同问题，也是开放合作的重要结合点。

　　在“一带一路”国际合作暨黄河流域生态保护与农业高质量发展高峰论坛上，国内外专家学者聚焦“一带一路”农业合作等话题，进行经验交流分享。大家一致表示，期待在“一带一路”建设框架下，共创农业合作的美好未来。

　　论坛上，专家学者对洛阳沟域经济发展给予赞赏，认为旅游消费支出持续增长、消费结构迈向高端化、城乡产业分工加速等将给沟域经济发展带来新机遇，希望洛阳坚持践行“两山”理念，提高生态经济发展水平，积极借鉴瑞士、意大利等国山区发展经验，打造高品位、融合型沟域经济，走出一条生态文明之路、文化兴盛之路、生活幸福之路。

　　洛阳是黄河流域重要节点城市。专家建议，围绕促进黄河流域生态环境质量持续改善和推进水资源节约集约利用等方面，建立完善多元化生态补偿机制，对良好生态产品贡献大的地区给予激励，进一步体现生态产品价值导向。（记者 白云飞 通讯员 王勇）
[ 责任编辑：崔利利]
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