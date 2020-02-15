洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

国际范儿！一场国际农业合作博览会将于16日在洛举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-14 20:46

　　今天下午，洛阳市人民政府新闻办公室举行的“一带一路”(洛阳)国际农业合作博览会新闻发布会透露，经省政府批准，本届博览会将于10月16日在洛阳会展中心开幕，以“加强国际合作交流共享农业发展机遇”为主题，致力打造国际化农业合作交流平台，推动洛阳乃至河南与“一带一路”沿线国家和地区农业合作向更广领域、更深层次拓展，全面提升农业开放水平，助推洛阳副中心城市建设。博览会为期3天，将持续至18日。

　　作为洛阳以开放为引领加快副中心城市建设的一项重要举措，“一带一路”(洛阳)国际农业合作博览会由省农业农村厅、市政府、中国亚洲经济发展协会联合主办，并得到中国农业大学、全联农业产业商会的大力支持。博览会共安排开幕式、高峰论坛、展览展示、“一带一路”沿线国家推介洽谈、成果发布等5大板块，采用线上线下同步一体办展模式，着力构筑“一带一路”农业领域开放合作新平台。

　　国际化是本届博览会的一大亮点。其间，17个“一带一路”沿线国家的驻华使节和嘉宾将来洛参加活动。展览展示板块专门设置“一带一路”国家展区，集中展示展销国际名优农产品。在推介洽谈板块，参会的“一带一路”沿线国家代表将集中推介农业资源及合作项目，对外发布投资贸易政策，更好促进“引进来”和“走出去”。

　　同时，国内外专家学者将汇聚一堂，出席“一带一路”国际合作暨黄河流域生态保护与农业高质量发展高峰论坛，围绕洛阳乡村振兴战略思考、沟域经济与黄河流域生态保护和高质量发展、“一带一路”农业合作、粮食安全挑战及应对、农业与减贫等话题展开发言和讨论。

　　品牌强农是农业高质量发展的有力支撑。本届农博会上，洛阳重点打造的“洛阳源耕”农业区域品牌将正式发布，并将设立河南农业产业化重点龙头企业展区、洛阳名优农产品展区、高端智能农业机械展区等，累计展销2000余种农产品和食品，以及百余种现代农机装备，着力提升洛阳、河南农业品牌影响力。此外，洛阳沟域经济发展成就展区将全面展现洛阳以沟域经济为抓手推动农业高质量发展、以沟域治理支撑黄河流域生态保护的生动实践。

　　洛阳市农业农村局负责人表示，举办“一带一路”(洛阳)国际农业合作博览会对于洛阳加快融入“一带一路”建设、促进农业高水平开放具有重要意义。目前，各项筹备工作已经就绪。热忱期待各界朋友在博览会期间到场参观体验，共同打造一场具有洛阳特色的农业开放合作盛会。（洛报融媒记者 白云飞 通讯员 王勇 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·这4个部位不能吃！关于大闸蟹，这些了解一下！
  • ·趁热吃？要不得！最好低于这个温度
  • ·早晨吃鸡蛋对身体是好还是坏？很多人都不知道！
    		•
    自己制奶茶 真正无添加
    自己制奶茶 真正无添加
    自己制奶茶 真正无添加
        近期，你的微信朋友圈是否被“秋天的第一杯奶茶”刷屏了？秋意绵绵，不妨试试在家自制奶茶，简单几步就做好。
  • ·板栗：剥“一划二挤” 挑“两看一捏” 烤“三步即成”
  • ·最妙的秋色 当地人知道
  • ·航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
    		•
    		 
    新闻排行
  • 伊滨区将建洛阳国际会议展览中心 丽春...
  • 市疾控中心：“懒汉病”患病人数上升 ...
  • 刚刚！“世界第一吊”交付洛阳中油一建
  • 李亚在河南科技大学调研座谈思政课改...
  • 多人桥上齐步走 空中“乐道”或“发抖”
  • 一男子钓鱼时不慎溺亡 珍爱生命远离危...
  • 今冬洛阳中心城区新增供热面积350.5万...
  • 金项链维修后少两颗珠子 金店老板因盗...
  • 河科大甘薯产业团队发挥人才技术优势 ...
  • 98岁老人赵世杰：当年，我在洛八办当...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 10月13日
  • · 咨询：洛阳市今年还有普通话等级考试吗
    • 精彩图片
    改造提升颜值增 丽景门...
    美！漫画里的洛阳，原...
    古都新生活 2020年“文...
    洛阳龙门至杭州东始发...
    精彩热帖

    雨中的兴洛湖公园

    绚秋

    秋日格桑花

    雨中菊正艳
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605