国际范儿！一场国际农业合作博览会将于16日在洛举行

今天下午，洛阳市人民政府新闻办公室举行的“一带一路”(洛阳)国际农业合作博览会新闻发布会透露，经省政府批准，本届博览会将于10月16日在洛阳会展中心开幕，以“加强国际合作交流共享农业发展机遇”为主题，致力打造国际化农业合作交流平台，推动洛阳乃至河南与“一带一路”沿线国家和地区农业合作向更广领域、更深层次拓展，全面提升农业开放水平，助推洛阳副中心城市建设。博览会为期3天，将持续至18日。

今天下午，洛阳市人民政府新闻办公室举行的“一带一路”(洛阳)国际农业合作博览会新闻发布会透露，经省政府批准，本届博览会将于10月16日在洛阳会展中心开幕，以“加强国际合作交流共享农业发展机遇”为主题，致力打造国际化农业合作交流平台，推动洛阳乃至河南与“一带一路”沿线国家和地区农业合作向更广领域、更深层次拓展，全面提升农业开放水平，助推洛阳副中心城市建设。博览会为期3天，将持续至18日。

作为洛阳以开放为引领加快副中心城市建设的一项重要举措，“一带一路”(洛阳)国际农业合作博览会由省农业农村厅、市政府、中国亚洲经济发展协会联合主办，并得到中国农业大学、全联农业产业商会的大力支持。博览会共安排开幕式、高峰论坛、展览展示、“一带一路”沿线国家推介洽谈、成果发布等5大板块，采用线上线下同步一体办展模式，着力构筑“一带一路”农业领域开放合作新平台。

国际化是本届博览会的一大亮点。其间，17个“一带一路”沿线国家的驻华使节和嘉宾将来洛参加活动。展览展示板块专门设置“一带一路”国家展区，集中展示展销国际名优农产品。在推介洽谈板块，参会的“一带一路”沿线国家代表将集中推介农业资源及合作项目，对外发布投资贸易政策，更好促进“引进来”和“走出去”。

同时，国内外专家学者将汇聚一堂，出席“一带一路”国际合作暨黄河流域生态保护与农业高质量发展高峰论坛，围绕洛阳乡村振兴战略思考、沟域经济与黄河流域生态保护和高质量发展、“一带一路”农业合作、粮食安全挑战及应对、农业与减贫等话题展开发言和讨论。

品牌强农是农业高质量发展的有力支撑。本届农博会上，洛阳重点打造的“洛阳源耕”农业区域品牌将正式发布，并将设立河南农业产业化重点龙头企业展区、洛阳名优农产品展区、高端智能农业机械展区等，累计展销2000余种农产品和食品，以及百余种现代农机装备，着力提升洛阳、河南农业品牌影响力。此外，洛阳沟域经济发展成就展区将全面展现洛阳以沟域经济为抓手推动农业高质量发展、以沟域治理支撑黄河流域生态保护的生动实践。

洛阳市农业农村局负责人表示，举办“一带一路”(洛阳)国际农业合作博览会对于洛阳加快融入“一带一路”建设、促进农业高水平开放具有重要意义。目前，各项筹备工作已经就绪。热忱期待各界朋友在博览会期间到场参观体验，共同打造一场具有洛阳特色的农业开放合作盛会。（洛报融媒记者 白云飞 通讯员 王勇 文/图）