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春节期间洛阳市热力公司“供暖管家”忙不停
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-02-11 08:36
在涧西区龙西小区热力站，“供暖管家”关注供热状况 记者 张光辉 摄

　　“涧西区龙西小区居民反映，家中暖气不热……”昨日一早，愉新手机上又有报修的消息弹出。他穿上红色工装，骑上蓝色电动车，又开始了忙碌的一天。

　　今年50岁的愉新，是洛阳热力有限公司(以下简称市热力公司)涧西区的一名“供暖管家”。雪后路面湿滑，虽然愉新心里着急，但不得不减慢了骑车的速度。

　　每年春节期间，是市热力公司员工最忙碌的时候，为让市民温暖过年，愉新和同事坚持奋战在供热一线。

　　十几分钟后，愉新的蓝色电动车在龙西小区17号楼4单元楼前停下。挎上工具包，他一口气爬到3楼，“您好，我是市热力公司‘供暖管家’，来帮您维修暖气……”

　　反映问题的市民叫张新国。他告诉愉新，刚开始供热时，因为楼上楼下都没有开通暖气，自家的暖气一直不太热。来检修的工作人员为其加装了暖气片后，家中暖和了不少，而且暖气温度一直很稳定。但从前一天晚上开始，家里的暖气又不热了。

　　“别着急，我检查一下。”说话间，愉新伸手摸了摸张新国家客厅的进水管和回水管，然后到卫生间里看了看入户阀门——原因找到了，原来是户内冷热不均造成的。

　　“您看，暖气片上这个白色的自动温控阀门，是自动调节流量的，不能随意拆除。当一个房间内的温度达到标准后，暖气片上的自动调节阀门会自动调节，控制该房间的暖气片流量，让气温较低的房间流量增加，确保全屋都能热起来。”愉新向张新国解释道。

　　随后，愉新先将被用户拆除的自动温控阀门安装回原位，再将卫生间的入户阀门关小，最后清洗入户管网过滤网……没过多久，张新国家各个房间的暖气片摸起来明显热了不少。

　　听到有市热力公司人员上门服务，张新国的邻居赵先生忙打开门，将准备下楼的愉新拦住：“来来来，给俺家的滤网也清清呗。”听到他的话，愉新又笑呵呵地忙碌起来。

　　在市热力公司，像愉新这样的“供暖管家”共有67名，负责市热力公司350个直管小区的供热服务工作。这个春节假期，他们已处理了210个供热报修事项。（洛阳日报记者 李雨璐）
[ 责任编辑：张燕]
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