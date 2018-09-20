洛阳市“两类公司”改组组建提速

自2016年至今，我市6家市属企业通过整合37家企业国有股权，累计增加资产总额92.85亿元，国企改革进一步深化。这是记者从近日在我市召开的省“两类公司”改革试点学习交流会上获悉的。

自2016年至今，我市6家市属企业通过整合37家企业国有股权，累计增加资产总额92.85亿元，国企改革进一步深化。这是记者从近日在我市召开的省“两类公司”改革试点学习交流会上获悉的。

“两类公司”是指国有资本投资、运营公司。改组组建“两类公司”，是新一轮国企改革中的全新尝试，也是实现以管资本为主加强国有资产监管的重要举措。

市国资委相关负责人表示，自2016年以来，我市依托洛阳国宏集团、洛阳城投集团等市属企业，通过明确企业功能分类、发展定位和重组现有市出资企业国有股权等途径，推动市属企业积极探索，有力推动了“两类公司”改组组建。

目前，我市市、县两级共有11家企业组织开展相关试点工作。下一步，我市将根据《2019年洛阳市深化国有企业改革工作方案》，继续推进企业向“两类公司”转型，高质量打赢国企改革三年攻坚战。（洛阳日报记者 陈曦 通讯员 赵燕）