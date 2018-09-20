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增强信心 稳定预期—— 一论确保实现新年“开门红”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-02-11 08:22

　　开局就是决战，起步就是冲刺。

　　今天是农历己亥年第一个工作日，河洛大地在一场瑞雪中铺展新年新征程。市委书记李亚在节前召开的市委常委会议上强调，实现一季度“开门红”，既是应对当前复杂形势挑战的客观需要，也是确保全年目标实现的重要保证，更是党中央和省委、省政府的要求，对建设高质量副中心和增长极具有重要意义。

　　确保新年“开门红”，有利于增强信心、稳定预期。新形势下，洛阳和全国全省一样，经济运行稳中有变、变中有忧，如果经济一旦失速，经济下滑与信心缺失就会形成恶性循环，不仅伤害经济基本面，还会影响一个地方的发展势头。面对机遇和挑战，把一季度当成“决战”、从一季度发力“冲刺”，才能把“因时顺势强信心”做得更好，将“形”与“势”统一好、“危”与“机”转换好、“供”与“需”重构好、“稳”与“进”把握好，确保全年都能有一个好态势、好收成。

　　“只要有信心，黄土变成金。”进入“十三五”以来，洛阳经济增速一直处于全省第一方阵，各方面都对洛阳发展充满信心和期望，各种要素资源也接踵而来，发展势头必然会持续向好。“气可鼓而不可泄”，党中央对中部崛起高度重视，省委、省政府支持洛阳发展的力度不断加大，对2019年的洛阳来说，困难不容低估，信心不可动摇，干劲不能松懈。“如何把洛阳加快建设成为高质量的副中心、增长极，在中原更加出彩中‘画’上浓重的一笔？”是出给全市各级领导干部的一道思考题，而确保实现新年“开门红”，使洛阳经济运行“稳”的格局持续巩固、结构调整“优”的态势持续保持、质量效益“好”的特征持续彰显、发展后劲“强”的基础持续夯实、民生改善“实”的成效持续积累，是答好这道思考题的实际行动。

　　实现一季度“开门红”，各级各部门要提升政治站位和思想认识，增强责任感紧迫感，在前进路上奋力奔跑，在奋斗中收获更多自信和勇气。要聚焦转型发展、高质量发展，聚焦加快建设高质量副中心、高质量增长极，认领任务、细化任务、落实任务，从自己做起、从现在做起、从具体做起，着力稳增长、保要素、盯项目、惠民生、保稳定，扎实做好各项工作，一步一个脚印使各项决策部署落地见效。

　　“对历史的最好纪念，就是创造新的历史。”今年是中华人民共和国成立70周年的大庆之年，时时不等、不看、不拖，事事做早、做实、做优，我们一定能以“开门红”为全年定下“主基调”，以“高质量”向祖国交上“新答卷”！（洛 平）
[ 责任编辑：史戎戎]
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