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新年第一天，洛阳牡丹亮相央视
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-02-06 20:13

　　正月初一，农历猪年第一天，洛阳牡丹就亮相央视新闻频道《朝闻天下》，通过电视荧屏为全国观众增添新春喜庆气氛。

　　节目里，在我市的神州牡丹园和四季牡丹展览馆内，各色牡丹竞相绽放，花香四溢，赏花、买花的游客络绎不绝。

　　“花开富贵中国年。祖国这些年的发展变化棒棒哒！”有游客不禁借牡丹的富贵艳丽，表达对祖国繁荣昌盛、蒸蒸日上的祝福。

　　原本在春季开花的牡丹为何在春节期间开得这么美呢？

　　得益于成熟的牡丹催花技术，这可是咱洛阳牡丹发展的骄傲！

　　正是依托这项技术，洛阳牡丹实现了“花开遂人愿”，一年四季随时都可绽放！

　　今年春节期间，洛阳牡丹还亮相新郑国际机场，以及广东、四川等多地的新春花市。(洛报融媒记者 赵佳)
[ 责任编辑：王瑞轩]
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