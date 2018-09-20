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惊险！洛阳桥上一出租车追尾拉氧气瓶货车
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-01-24 17:21

 

　　今日凌晨3时30分前后，市消防救援支队丽景门中队接到报警称，洛阳桥上有两辆车相撞，导致一名人员被困。消防救援队员到达现场看到，事发地位于由南向北方向靠近桥中间的位置，一辆出租车追尾一辆货车，出租车前部卡死在货车尾部，驾驶室严重变形，出租车司机腿部被卡动弹不得，急救人员已对其进行紧急治疗。被追尾货车上拉了不少氧气瓶，一部分已散落在地上。

　　消防救援队员立即对周边设置警戒带，预防其他意外发生。随后，消防救援队员对被困司机实施救助，在其腿部周边实施撑顶作业，接着从后排顺势把司机救出，司机后被送往医院救治。目前，交警部门正就事故原因进行调查。(洛报融媒记者 魏巍 通讯员 王倩 张屿琰)
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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