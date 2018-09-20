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洛阳公开征集“洛阳牡丹”地理标志证明商标图案
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-23 08:50

　　“牡丹”是我市的金字招牌。目前，我市正在申报“洛阳牡丹”地理标志证明商标，从即日起至2月10日24时，面向社会公开征集商标图案。最终方案的作者将获得3000元奖励。（>>>了解具体设计及投稿要求

　　市林业局牡丹发展中心相关负责人介绍，通俗地讲，“洛阳牡丹”地理标志证明商标既是我市牡丹的招牌、身份证，也是防伪标志，申请成功后，将初步应用在我市观赏牡丹，如催花牡丹、园林绿化牡丹苗木等产品中。

　　商标图案设计要求以牡丹花为主体，体现洛阳牡丹的历史、文化，突出时代感，兼具艺术性、可识别性，符合地理标志商标要求等。电脑制作图样需附打印样，手绘图样需附电子文本，须有设计和创意的详细文字说明。

　　市林业局将邀请相关专家成立评审组，对应征作品进行初审并确定5套入围方案，在媒体、网站和微信公众平台上公示，在征集民意后，确定最终方案。最终方案作者可获3000元奖励。

　　投稿方式：

　　●邮寄或送至中国河南省洛阳市洛龙区开元大道228号洛阳牡丹发展中心1320室；邮政编码：471000

　　●发送电子邮件至lymdfz@163.com

　　联系人：黄先生

　　联系电话：0379-63322080 （洛阳日报记者 赵佳）
[ 责任编辑：张惟一]
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