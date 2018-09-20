洛阳：以高质量党建引领高质量发展

回望2018年，伴随高质量发展的坚定步伐，我市按照中央和省委、市委关于党的建设的部署要求，切实筑牢信仰之基，夯实基层基础，推动党建工作与脱贫攻坚深度融合，实事一件接着一件干，向全市人民交出了一份含金量十足的成绩单。

洛阳党建馆

时间会铭记奋进者的脚步。

回望2018年，伴随高质量发展的坚定步伐，我市按照中央和省委、市委关于党的建设的部署要求，切实筑牢信仰之基，夯实基层基础，推动党建工作与脱贫攻坚深度融合，实事一件接着一件干，向全市人民交出了一份含金量十足的成绩单。

展望2019年，全市各级党组织和广大党员干部将按照市委十一届九次全体(扩大)会议部署要求，站在新时代党的建设的全新起跑线上，持续增强能力素养、提升工作水平，创造新机遇、塑造新形象、展现新担当，为在中原更加出彩中奋力谱写浓墨重彩的洛阳篇章作出新的更大贡献。

在洛龙区安乐镇东岗村党群服务中心，党员开展多种形式的学习活动

1 增强学习实效筑牢信仰之基

我市坚持把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全市各级党员干部坚持读原著、学原文、悟原理，切实做到了入脑入心、学以致用，全市广大党员干部“四个意识”不断增强、“四个自信”更加坚定、“两个维护”形成自觉。

10.9万余人次

理论武装入脑入心

去年以来，全市上下将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，充分发挥党校主阵地作用，先后举办5期县处级干部党的十九大精神轮训班，累计培训县处级干部1892名，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

我市制订并实施了2018年度干部教育培训计划，不断优化培训内容、提升培训实效，共开设各类培训班815个，培训各类干部10.9万余人次。

为做好全市村(社区)“两委”换届的“后半篇”文章，我市先后举办市级示范培训班7期、县级培训班185期，切实帮助新当选的村(社区)“两委”干部“加油充电”、提高本领。

5817个

讲习推动学习常态化

推动全市广大党员群众学习新思想、掌握新本领、创造新业绩，是我市全面建设新时代“三新”讲习所的题中之义。

去年，我市在全省率先开展新时代“三新”讲习所建设，累计建成5817个讲习所，实现了农村、社区和省级以上产业集聚区的全覆盖。2.2万余名党员干部和基层党务工作者轮流登台授课，在农家院落、田间大棚、生产一线为党员群众讲习党的十九大精神、惠民政策和实用科学技术，累计参与人数120万人次。

如今，新时代“三新”讲习所如雨后春笋，已在河洛大地全面铺开。今年，我市将充分发挥讲习所作用，进一步推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神深入人心，形成新的生动实践。

涧西区六冶社区新时代“三新”讲习所开展活动

2 夯实基层基础力求筋强骨壮

“欲筑室者，先治其基。”我市始终坚持大抓基层的鲜明导向，以“河洛党建计划”全面进步年为统领，持续强化基层党组织建设，统筹推动各领域基层党建初步实现了政治功能、组织体系、队伍素质、服务功能、保障能力的全面进步、全面过硬。

820个

村级组织阵地焕然新生

一个支部一个堡垒。去年，结合农村党建示范点创建、软弱涣散基层党组织整顿、易地扶贫搬迁等工作，我市秉持“综合式、开放式、花园式”理念，累计新建、改扩建、提升村级组织阵地820个，将普惠金融、医疗卫生、教育培训等便民项目引进党群服务中心。目前，全市农村(社区)党群服务中心已全部规范到位。

在宜阳县董王庄乡前村蔬菜大棚里，驻村第一书记对贫困户进行指导

建好阵地更要选对人。去年是我市村(社区)“两委”换届年，全市3191个村(社区)“两委”全部按期完成换届工作，使基层飞出越来越多的干事创业“领头雁”。