洛报集团蝉联省重点文化企业

日前，省政府公布第三届河南省重点文化产业园区和重点文化企业名单，洛阳日报报业集团再次荣获“河南省重点文化企业”称号，成为全省地市报社(报业集团)和洛阳文化企业中唯一连续三届获此殊荣的单位。

日前，省政府公布第三届河南省重点文化产业园区和重点文化企业名单，洛阳日报报业集团再次荣获“河南省重点文化企业”称号，成为全省地市报社(报业集团)和洛阳文化企业中唯一连续三届获此殊荣的单位。

2013年6月，省政府启动实施文化产业“双十”工程，即从全省遴选10个重点文化产业园区、10个重点文化企业进行重点培育和扶持，进一步培育壮大文化市场主体，增强文化产业整体实力和核心竞争力。2014年7月，省政府公布首批入选“双十”工程的园区和企业名单，洛报集团荣获“河南省重点文化企业”称号。按照“双十”工程动态管理要求，2016年4月，在第二届“双十”工程评选中，洛报集团再次荣获“河南省重点文化企业”称号。

洛报集团组建于2009年12月，是全省首家经省文化强省建设和文化体制改革工作领导小组办公室批复成立的地市级党报集团，综合实力位居全省地市报社前茅和全国地市报社前列。近年，洛报集团深入学习贯彻习近平总书记关于新闻舆论工作的重要论述和党的十九大精神，自觉担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，助力全面深化“9+2”工作布局，聚力媒体深度融合发展，着力发展文化产业，加快构建新型主流传媒集团。

本届“河南省重点文化企业”共10家。其余9家分别是：河南日报报业集团有限公司、中原出版传媒投资控股集团有限公司、河南有线电视网络集团有限公司、郑州华强文化科技有限公司、郑州报业集团、开封清明上河园股份有限公司、兰考县成源乐器音板有限公司、河南省杂技集团有限公司、河南瑞贝卡发制品有限公司。 （洛阳日报记者 白云飞）