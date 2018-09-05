洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

顾此失彼！男子去追落在出租车上的手机 又丢了行李
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-09-07 09:42

　　绘图 吴芳

　　昨日，车站派出所民警拨打本报热线66778866：一名送孩子到外地上学的家长打车到达洛阳火车站后，发现手机落在了出租车上，他跑去追赶出租车，两件行李又落在广场上，好在他运气不错，遇到好心人，最终手机与行李均失而复得。

　　9月5日16时许，车站派出所巡逻队队员谢浩浩正在洛阳火车站广场执勤，一名男子急匆匆地跑来，自称洛阳师范学院老师，来火车站接学生，他说广场上有两件行李无人认领。

　　谢浩浩跟着这位老师过去，发现地上有一个拉杆行李箱和一个手提包。他询问周边的人得知，这两件行李是一中年男子的，该男子从出租车上下来后，刚把行李放下，不知为何又跑去追赶之前他乘坐的那辆出租车。谢浩浩打开手提包，发现里面是一些衣物和洗漱用品。于是，谢浩浩把行李箱与手提包带到移动警务车上。

　　正当谢浩浩准备寻找失主时，那位老师带着失主王先生过来。原来，王先生与爱人送孩子到外地上大学，乘坐出租车到达火车站后，爱人与孩子去取火车票，他准备带着行李到进站口等待，却发现自己的手机落在了出租车上，于是顾不得行李，立即去追赶出租车。

　　“王先生追了三四百米，在一路口追上出租车，拿回了手机。”谢浩浩说，核实身份无误，他让王先生将行李领走。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 张波）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·牙疼才去看牙？看牙科最良心科普！！
  • ·想要顺产应注意哪些不利因素呢？
  • ·痛风能吃海鲜吗？尿酸高就是痛风吗？
    		•
    别让你的狗找不到回家的路
    别让你的狗找不到回家的路
    别让你的狗找不到回家的路
        周三那天又下雨了，张迁觉得情况不妙：每逢下雨天，洛阳必有人丢狗！他是洛阳小动物保护协会流浪动物救助基...
  • ·老年轮滑队，上演速度与激情
  • ·秋游老君山 不妨这样玩
  • ·河南周边四省份 老人旅游优惠多
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 王某强涉黑犯罪集团部分犯罪嫌疑人公...
  • 王琰君调研督导“十一”前拟完工城建...
  • 伊河湿地美如画
  • 洛阳市特级名师卢伟琴：让孩子们一入...
  • 李亚在全市脱贫攻坚领导小组第六次会...
  • 新安县孙洼村：黄金叶添彩脱贫路
  • 壮心不已报国情——记中国科学院资深...
  • 洛阳市政府召开党组（扩大）会议研究...
  • 嵩县一家五名“教书郎” 坚守山村小学岗
  • 洛阳今天天气晴好 您不妨和家人出门...
    		•
    百姓呼声
    郑州牌照的车辆在洛阳能办理过户手续吗
    九都路东延长线何时开通公交？官方回复
    精彩图片
    电影《寻龙诀》里让人...
    82岁老人街头苦寻“救...
    洛阳78岁老太带瘫痪老...
    大唐洛阳热电公司：煤...
    精彩热帖

    隋唐荷花旗袍人像摄影

    迁徙的黑尾塍鹬

    秋之韵

    参观中国科学技术馆
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605