顾此失彼！男子去追落在出租车上的手机 又丢了行李

昨日，车站派出所民警拨打本报热线66778866：一名送孩子到外地上学的家长打车到达洛阳火车站后，发现手机落在了出租车上，他跑去追赶出租车，两件行李又落在广场上，好在他运气不错，遇到好心人，最终手机与行李均失而复得。

绘图 吴芳

昨日，车站派出所民警拨打本报热线66778866：一名送孩子到外地上学的家长打车到达洛阳火车站后，发现手机落在了出租车上，他跑去追赶出租车，两件行李又落在广场上，好在他运气不错，遇到好心人，最终手机与行李均失而复得。

9月5日16时许，车站派出所巡逻队队员谢浩浩正在洛阳火车站广场执勤，一名男子急匆匆地跑来，自称洛阳师范学院老师，来火车站接学生，他说广场上有两件行李无人认领。

谢浩浩跟着这位老师过去，发现地上有一个拉杆行李箱和一个手提包。他询问周边的人得知，这两件行李是一中年男子的，该男子从出租车上下来后，刚把行李放下，不知为何又跑去追赶之前他乘坐的那辆出租车。谢浩浩打开手提包，发现里面是一些衣物和洗漱用品。于是，谢浩浩把行李箱与手提包带到移动警务车上。

正当谢浩浩准备寻找失主时，那位老师带着失主王先生过来。原来，王先生与爱人送孩子到外地上大学，乘坐出租车到达火车站后，爱人与孩子去取火车票，他准备带着行李到进站口等待，却发现自己的手机落在了出租车上，于是顾不得行李，立即去追赶出租车。

“王先生追了三四百米，在一路口追上出租车，拿回了手机。”谢浩浩说，核实身份无误，他让王先生将行李领走。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 张波）