第十二届中国（河南）国际投资贸易洽谈会 洛阳签约4个重大项目

消防作业机器人无惧有害气体，一台用于喷洒农药的机器人一天工作量相当于80名农民，洛阳特色礼品受到不少人的喜爱……在昨日于郑州举行的第十二届中国(河南)国际投资贸易洽谈会上，我市4个重大招商引资项目成功签约，参与现场展览的企业也各具特色。

洛阳服务贸易特展展区

核心提示

消防作业机器人无惧有害气体，一台用于喷洒农药的机器人一天工作量相当于80名农民，洛阳特色礼品受到不少人的喜爱……在昨日于郑州举行的第十二届中国(河南)国际投资贸易洽谈会上，我市4个重大招商引资项目成功签约，参与现场展览的企业也各具特色。

省委常委、市委书记李亚，市委常委、副市长胡衡庐出席开幕式。

现场

签约4个重大项目,投资总额65亿元

中国(河南)国际投资贸易洽谈会(以下简称省投洽会)是我省规模最大、层次最高的国家级、国际性经贸盛会，是我省招商引资的一项重大活动。第十二届省投洽会以“开放创新、合作共赢”为主题，突出国家级、国际性，2万名境内外客商应邀参会。

在省投洽会重大合作项目签约仪式上，我市现场签约4个项目，投资总额65亿元。

特色

一批“洛阳造”亮相投洽会

在省投洽会实物展区，中国一拖集团有限公司的东方红拖拉机、中信重工机械股份有限公司的特种机器人、庞村镇的铁皮柜、牡丹香等独具洛阳特色的产品精彩亮相。

●长相可爱的机器人其实是消防灭火能手

在中信重工展区，一台亮黄色的消防机器人吸引不少人关注。工作人员介绍：“这台小型消防机器人主要应用于商场、写字楼，它身材小巧、行动灵活，接上消防水管后就可以执行消防任务。”

另外一款防爆消防侦查机器人长相酷似电影《机器人瓦力》中的主角瓦力，看起来又潮又萌，两个外置摄像头就是它的眼睛，两条履带就是它的脚。在情况复杂的火场、燃气泄漏等易爆环境，它可以代替消防员提前进行侦查，了解现场情况，并且能够测试各种有害气体的浓度。

●一天给800亩地喷农药，80个人工难敌一台无人机

“这是无人机吧？干什么用的？”在河南泽达智能科技有限公司展区前不断有人询问。该公司总经理何平说：“我们公司就在洛阳，今天展示的无人机又叫植保无人机，主要用于农林植物保护作业。”

以喷洒农药为例，人工一天的作业量不超过10亩，而该公司一台无人机目前一天的作业量最高可达800亩，相当于80名农民的工作量。

“我们去年到洛阳周边的村子里进行表演，今年不少村民主动打电话联系我们。未来，随着现代化大型农场的增多，植保无人机的市场将更大。”何平兴奋地说。

●牡丹香、水晶牡丹灯、绿松石铜牌饰品，这些洛阳礼品您心动吗

“闻香识洛阳：早上，点一支牡丹晨香，提神醒脑；夜晚，点一支牡丹寝香，放松身心。”在服务贸易特展展区，洛阳礼物研究院品牌管理部经理杜峻成向人们介绍牡丹香。

杜峻成说：“除了牡丹香，还有水晶牡丹灯、牡丹香烟、牡丹家居系列产品及正在研发的绿松石铜牌饰品等。牡丹灯是在水晶基底上手绘牡丹制作而成的，将牡丹的雍容华贵演绎于方寸之间。”

市商务局有关负责人介绍，本次省投洽会我市有11个特展、14家企业参展，除了以上企业，还有洛阳北方企业集团有限公司、洛阳美迪雅瓷业有限公司、洛阳好德贸易有限公司、麦斯克电子材料有限公司等。

新奇

现场有机器人能写能画，“智能板凳”可帮助老人起身

在省投洽会实物展区，各种机器人出尽风头，下面咱们就来看看那些新奇有趣的机器人。

●写字、画画都难不倒它

一个能写能画的机器人前围了不少粉丝，机器人前方有一块触摸屏，无论您在屏幕上写字还是画画，机器人都能模仿出一模一样的笔迹。记者现场体验后，发现无论中文、英文，还是复杂的图案，都难不倒它。该公司运营总监孟晓山介绍，这个机器人是展览展示用的，主要用于学校、科普基地等。

●长相似板凳，可帮助老人起身

现场还有一个长相酷似板凳的机器人，负责人介绍，很多老人由于膝盖磨损、下肢力量减弱等原因，坐下后很难站起，这个机器人就是为这一人群服务的。正常情况下，它看起来就是一个凳子，当老人需要起身时，按下把手前面的按钮，板凳面板就会自动倾斜到合适的角度，减轻膝盖和下肢压力，帮助老人顺利起身。这个凳子还可以直接放置到卫生间马桶上方，方便老人如厕。

●监测人体多项数据，发生危险后主动联系家人

不少在外奋斗的子女都面临这样的问题，问父母身体如何，得到的回答总是“好着呢”，真实情况如何总是问不到，而有这样一个机器人就能解决这一问题。

这个机器人相当于一个家庭医生，戴上手表后，人体的血压、心率、睡眠情况等数据就会自动上传到机器人云端系统，当数据超出标准范围后，机器人会主动拨打预设的家人联系电话。

同时，这个机器人还有敏锐的听觉，当主人感到不舒服时呼喊“救命、救命”，机器人也会主动联系家人甚至拨打120并自动定位主人所在具体位置。（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 白宏涛 金婷婷 文/图）

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未来，洛阳牡丹有望在巴基斯坦绽放

未来，洛阳牡丹有望在巴基斯坦绽放，牡丹鲜切花即将从这里走向国际市场。在省投洽会2018中国(河南)自由贸易试验区产业项目推介会上，我市相关负责人表示，洛阳片区将重点培育“三大开放载体”，提高开放质量和水平。

按照规划，这三大载体分别是洛阳丝路小镇、洛阳—布哈拉产业园和洛阳—瓜达尔港产业园。

●洛阳丝路小镇

洛阳丝路小镇计划将占地600亩的跨境电商综合服务中心，打造成中西部地区极富竞争力的全产业链跨境电商、现代金融综合服务中心，构建“电商+云仓+物流快递+金融服务”的运营模式。

●洛阳—布哈拉产业园

计划以洛阳市与乌兹别克斯坦布哈拉市签订友好城市为契机，在当地建设总投资5亿美元的洛阳—布哈拉万邦100平方公里境外农业产业示范园区，积极带动、引导全省企业“走出去”步伐，努力增强我省国际产能合作能力。

●洛阳—瓜达尔港产业园

计划一期投资4000万元，在巴基斯坦瓜达尔港建设占地300亩的高档花卉产业园，打通以洛阳牡丹为龙头的鲜切花国际通道。（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 汪冰冰）