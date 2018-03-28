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洛阳将实施装配式建筑攻坚计划

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-29 09:11

　　到2020年年底，全市装配式建筑占新建建筑面积的比例20%以上，其中保障性住房和政府、国有企业投资类项目要在50%以上。昨日，记者从市住建部门获悉，我市将实施装配式建筑攻坚计划，大力推动装配式建筑相关产业和市场发展壮大。

　　装配式建筑是用预制部品部件在工地装配而成的建筑。近年，国务院出台的多项政策明确提出，要大力推广装配式建筑，建设装配式建筑生产基地。

　　市住建委相关负责人表示，我市将从生产、应用等环节入手，多措并举提升装配式建筑发展水平。(详见图表)同时，我市将以政府投资或主导的项目为示范引导，在建设用地供地面积总量中，2018年应落实建筑面积不少于5%的装配式建筑，2019年应不少于10%，2020年应不少于20%。

　　自2019年起，总建筑面积5万平方米以上的新建保障性住房项目，以及政府和国有企业投资的总建筑面积2万平方米以上的新建(扩建)学校、医院、养老建筑等项目必须采用装配式建造方式建设。

　　装配式建筑攻坚计划主要内容

　　一、攻坚举措

　　■建设建筑产业园区

　　我市将规划1至2个建筑产业园区，重点建设装配式建筑部品部件生产基地，支持使用新材料、新工艺、新技术、新设备的建筑企业集约式、规模化发展。这些建筑产业园区，可同时享受我市工业园区及高新产业园区优惠政策，并按照市政府有关制造强市、科技创新的规定享受相关奖励。

　　■加快培育装配式建筑

　　鼓励社会资本进入装配式建筑领域，鼓励有条件的预制部件、墙材生产、商品混凝土、钢结构等企业延伸产业链，实施技术改造升级，促进专业化、标准化、规模化生产。

　　■加快市场应用推广

　　各级政府投资或主导的项目，将率先采用装配式技术进行建设，鼓励新建商品住房项目采用装配式技术建造，支持伊滨经开区、河南自贸区洛阳片区等板块集中连片发展装配式建筑。

　　二、优惠政策

　　■在土地供应时，对用地规划条件中明确采用装配式建筑的项目优先保障用地，并对装配式建筑外墙预制部分的建筑面积(不超过规划地上总建筑面积的3%)不计入成交地块的容积率。

　　■设立市装配式建筑发展专项资金，用于支持装配式建筑发展科技创新、标准完善、试点示范、产业基地、宣传培训等。

　　■对绿色装配式建筑项目，将按照省市绿色建筑资金奖励标准予以奖补；对获得省级绿色装配式建筑生产基地的项目，纳入节能环保重大技术装备产业化示范工程予以支持。 （洛阳日报记者 李东慧）
[ 责任编辑：席倩倩]
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