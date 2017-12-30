精准脱贫，实打实成色足—— 2017年洛阳经济社会发展成就回眸之十一

一年光阴，匆匆而过。3日召开的市委经济工作会议向全社会传递出一个令人振奋的消息：2017年，全市10.36万贫困人口有望稳定脱贫，偃师市、洛龙区、伊滨区和高新区有望整体脱贫，超过既定8.12万人脱贫任务，精准扶贫、精准脱贫成效超过预期。

这一年，栾川县三川镇柳子村的高彦立搬迁住上新房，还贷款养了猪，房子和票子都不再发愁；

这一年，伊川县高山镇宋会杰一双智障儿女由镇托养中心集中供养，自己当上护工，每月都有工资；

这一年，嵩县车村镇佛坪村2.5公里“断头路”终于打通了，不仅解决了“出行难”，也燃起了乡亲们的“旅游梦”；

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10.36万。在这个沉甸甸的数字背后，我们仿佛能清晰地看到，那一张张生动鲜活的幸福面孔、一项项精准有力的超常举措和那一大批前赴后继的扶贫干部。他们也正是2017年脱贫攻坚“捷报”上最值得书写的战绩。

现行标准下农村贫困人口实现脱贫，是我们的庄严承诺。一诺千金。展望2018年，全市上下将继续撸起袖子、咬定目标，脱真贫、真脱贫，把庄严承诺写在河洛大地上！

把精准理念贯彻脱贫始终

“面粉是自家种的小麦磨的，有麦香味；卤料和配菜是自家产的土鸡蛋、山野菜、芝麻盐做的，让人吃了还想吃。”

这两天，栾川县拨云岭村的“拨云妈妈面”登上了《人民日报》，不少人都想去尝一尝“妈妈面”的味道。“不光有‘妈妈面’，还有不少特色菜哩！”村党支部书记杨来法说。

去年5月，省委书记谢伏瞻就曾冒着酷热、翻山越岭来到村里，走进核桃地、坐在农家院，为发展乡村旅游出谋划策。有一个细节记忆犹新，当谢伏瞻得知贫困户的小饭馆只有手擀面和凉菜时，谢伏瞻当即让他考虑加上几个热菜，比如香椿炒鸡蛋、小鸡炖蘑菇这样的特色菜，收入就能更多了。

问得细、点得透、讲得准。谢伏瞻的一份“菜谱”，体现的就是“精准”的理念。

脱贫攻坚贵在精准，成败之举在于精准。

去年一年，市委、市政府先后召开四次脱贫攻坚推进会，多次强调要落实精准理念，下好绣花功夫。市委书记李亚先后14次深入贫困地区暗访、调研，最为关注的就是“精准”二字。每到一处，他都会刨根问底、一探究竟：看对象准不准，有没有错评漏评？看项目准不准，有没有违背群众意愿？看选派干部准不准，有没有发挥作用……

“2017年，我市扶贫工作的一项重要成果是精准。”市扶贫办主任王淑霞说。2014年建档立卡使贫困人口数据第一次实现了“到村到户到人”。为了确保脱贫攻坚精准无误，去年，我市先后开展了脱贫攻坚成效考核问题整改、脱贫攻坚抓持续整改促全面提升、建档立卡动态调整整改等多轮整改工作，重点解决了应纳未纳、错误清退、错评漏评等问题，全面摸准了贫困底数。

其间，各地以问题整改为契机，严格落实“六个一”要求，基本实现了“三个零差错”和“三个明显提高”。在此基础上，我市着力强化基层基础，对干部选用、政策制定、脱贫路径等进行全面梳理，着力推动扶贫政策措施落地落实，打通精准扶贫“最后一公里”。

用超常举措攻克坚中之坚

坚持问题导向，是脱贫攻坚的重要方法论。脱贫攻坚先易后难，越往后成本越高、难度越大、见效越慢。此时暴露出的问题，都是难啃的“硬骨头”，必须坚持问题导向、采取超常举措，实现各个击破。

基础设施是贫困地区的短板。2017年，我市对照脱贫退出标准，逐村查漏补缺，规划建设基础设施项目1133个。安全饮水巩固提升工程惠及192个贫困村，13.5万户边远山区群众收看到电视节目，665个贫困村实现了通班车，获得感愈加充实。

产业扶贫是根本举措。各地因地制宜选项目、着眼惠民定模式，股金、租金、薪金“三金”模式、“来料加工、订单生产”模式等可复制的带贫模式复制推广。截至目前，已建成扶贫产业基地1755个、来料加工扶贫车间543个。

扶贫先扶智。我市全面完善学生资助体系，出台《关于进一步加强农村义务教育寄宿制学校建设管理工作的意见》，新建、改扩建农村寄宿制学校43所，不仅让山区孩子接受更好教育，而且解放了学生父母，让他们安心外出务工。

脱贫攻坚到了最后阶段，因病、因残致贫问题最为棘手。据统计，全市贫困人口中因病致贫的占40.9%，因残致贫的占14.3%，这部分人收入低、支出大、家庭负担重。对此，我市进一步提高特殊困难群体大病救助报销比例，减轻群众看病负担。同时，在全市推广伊川县、宜阳县重度残疾人集中托养试点经验，真正实现“保障一个人、解放一群人、致富一家人”。

全面小康要不落一人。当下，深度贫困地区和非贫困县非贫困村贫困人口的脱贫问题更加凸显。去年，我市相继出台《关于支持深度贫困县和深度贫困村脱贫攻坚实施方案》和《关于加强非贫困县和非贫困村贫困人口精准扶贫工作的意见》，集中力量、集中资源，着力攻克深度贫困的堡垒，弥补非贫困地区脱贫的薄弱环节。

以作风攻坚促进脱贫攻坚

没有调研行程单、没有提前打招呼、没有迎候陪同……前不久，李亚轻车简从、直奔基层、直接入户，深入宜阳、新安、孟津的部分乡镇暗访脱贫攻坚工作，发现问题、解决问题，不拖不绕、雷厉风行。

识别、帮扶、核算不精准，政策宣传、政策落实、产业扶持、责任履行不到位……脱贫攻坚中存在的很多突出问题，追根溯源，是工作作风不扎实造成的。

如今，各级领导干部率先垂范，暗访常态长效已经成为推动脱贫攻坚责任落实的“利器”。与此同时，我市坚持督查较真碰硬，成立了6个脱贫攻坚督查巡查组，采取明察与暗访、普查与抽查、专项与综合相结合的方式，组织集中督查14次，进一步压实脱贫攻坚责任。

扶贫资金越来越多，政策落实越来越细，与之并行，扶贫监管也硬起手腕。2017年，我市纪检监察机关持续在脱贫攻坚战中开展干部作风问题专项监督和侵害群众利益的腐败问题专项治理，坚决斩断伸向扶贫领域的“黑手”，成效明显。

与此同时，全市新闻战线坚持“走转改”，多批次开展驻村蹲点采访，呈现出一大批“沾泥土、冒热气、带露珠”的脱贫攻坚报道，受到广大读者的好评。

越是进行脱贫攻坚战，越是要加强和改善党的领导。

去年，我市以“河洛党建计划”为契机，全面加强党的建设，对贫困村数量在5个(含)以上的69个乡镇各增配1名专职扶贫副书记，新选派第一书记876名，配备调整贫困村党支部书记83名，呈现出党建工作和脱贫攻坚工作两加强、两促进的可喜局面。

好干部尽着脱贫用，脱贫一线也最能历练干部。2017年，我市市、县两级共从驻村第一书记中选拔22名优秀干部给予提拔重用，真正用好选人用人导向这个“指挥棒”。

天道酬勤，日新月异。

2018年，我市将实现10万农村贫困人口稳定脱贫，栾川、洛宁、宜阳、伊川4个县脱贫摘帽。只要在精准施策上出实招，在精准推进上下实功，在精准落地上见实效，弛而不息、久久为功，就一定能打赢脱贫攻坚战，在河洛大地上兑现新时代的庄严承诺。（洛阳日报记者 白云飞）