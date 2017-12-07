涧西区首个城市书房开始试运营 将实现24小时开放

翕语书堂藏书

两名工作人员正在准备简餐

昨日，位于涧西区珠江路的该区首个城市书房——翕语书堂开始试运营。从即日起，您就可以到这个处于闹市区的书房里，安静地阅读心仪的书。

如果工作人员动作有点儿慢，希望您能多点儿耐心和宽容，因为提供服务的是两名刚从特教学校毕业的有听力障碍的姑娘，她们正认真、努力地学习相关业务。

藏书3000多册，阅读证和市图书馆的通用

现代的设计风格，幽静的环境，舒适的沙发式座椅——踏上几级台阶之后，这个建在二楼的城市书房便出现在《洛阳晚报》记者眼前，几名市民正站在书架旁挑选自己喜欢的书。

翕语书堂总面积约为200平方米，现场可容纳50人，目前藏书3000多册，成人书籍的类别以市民比较喜欢的文学、历史、哲学、传记类居多，儿童读物则多为绘本和童话故事书籍。

翕语书堂负责人马晓丽说，作为市图书馆的站外服务点，翕语书堂的图书全部来自市图书馆，阅读证和市图书馆的通用，市民只需缴纳100元押金即可办理。目前办理阅读证需要工作人员手工录入数据，等到下个月自助借还机和自助办证机等智能设备到位后，市民可以自行操作办理，方便快捷，实现和市图书馆的全部书籍流通管理。

现在开放时间有限，以后将实现24小时开放

作为市图书馆的站外服务点，翕语书堂昨日开始试运营。记者了解到，在试运营期间，这个城市书房开放时间为每天9时至22时，预计2月正式挂牌和运营后，将实现24小时开放。

在这里，市民除了可以免费阅读和借阅书籍，还可以参加各项主题活动。今后，该书房将定期举办家长课堂、文物讲座及小提琴、竹笛等乐器专场音乐会等活动。

安排听障人士上岗，相关服务多由市民自助操作

翕语书堂的入口处设置有简餐操作区，记者留意到两名工作人员在安静地准备着食材，时不时会笑着用手语进行沟通。

“翕语书堂专门为听障人士安排了就业岗位，这两个姑娘是刚刚从特教学校毕业的学生。”马晓丽说。

为了便于二人工作，翕语书堂设计了适合她们的操作流程，因此很多服务内容是由市民自助完成的。比如，消费者可自己动手用榨汁机榨水果，也可根据自己喜欢的口味来调配奶茶，然后通过微信进行付款。

如果您想购买手工汉堡、三明治、米饭套餐等，可通过手机打字或语音输入转换成文字的软件跟她们交流。如果她们的动作有些慢，希望您能多点儿耐心和宽容，因为为了胜任这份工作，她们正认真、努力地学习相关业务。

温馨提醒：翕语书堂位于涧西区辽宁路与珠江路交叉口向北50米路东，市民乘20路、21路、45路、82路等公交车下车后，步行可到。（洛阳晚报记者 李岚 文/图）