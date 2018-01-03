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让“城市书房”成为新的“文化地标”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-06 09:48

　　让“城市书房”成为新的“文化地标”，需要人们用善意、公德维护它，用情怀、关爱滋养它。

　　西工区首个“城市书房”近期将试营业，凸显唐文化的建筑风格、丰富完善的借阅设施、优雅闲适的阅读环境，让人向往。（新闻回顾>>>

　　不过，对于“城市书房”，也有人有疑问，如今还有多少人想读书？回答这个问题，我们不妨看看温州“城市书房”的生长足迹。

　　温州以商业城市著称，仅仅4年，28家“城市书房”在市区遍地开花，亚马逊中国“2016年中图书排行榜”显示，温州位居“最爱阅读城市”第三。温州“城市书房”的成功复制，证明了这样一个事实：现代市民内心仍有强烈的阅读渴望。关键看我们能否在传统的图书馆之外，打造满足人们阅读需求的环境。

　　洛阳是久负盛名的文化古都，历史上“洛阳才子”层出不穷。“城市书房”的出现，既是对洛阳历史文脉的传承，也是实现“书香洛阳”的载体；既是对市民阅读情怀的满足，也是城市生活幸福度的体现。

　　阅读需要环境和交流，古人阅读好书前，用沐浴焚香以示尊崇，“城市书房”为市民提供了读书“仪式感”和“抱团读书”的机会，丰富了人们的阅读体验，让人们在家门口就能读好书，进而好读书，这样的“城市书房”，当然多多益善。

　　如何让“城市书房”成为新的“文化地标”，需要人们用善意、公德维护它，用情怀、关爱滋养它。

　　公益性的文化行为离不开文明的高度契合，阅读者的素质，直接考验着“城市书房”能否长久，衡量着城市的文明厚度。每个人心中都有一间书房，保护“城市书房”，需要人们永远保持那颗阅读的初心。不做损毁书籍等大煞风景的事，既是公德，更是修养。

　　让阅读成就人生，让“城市书房”融入城市血脉，成为洛阳新的“文化地标”，需要一大批热爱读书的人支撑它，需要每位阅读者成为它的志愿者。（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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