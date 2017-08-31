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西工区首个城市书房将于近期面向广大市民免费开放
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-04 08:40

　　该城市书房内景

　　整齐的书架、舒适的座椅、一学即会的智能阅读设备、古色古香的装修风格……经过数月筹建，西工区首个城市书房——紫微书院将于近期面向广大市民免费开放，这里将成为您在洛浦公园游玩时的阅读好去处。这个城市书房里有多少藏书？能提供哪些服务？昨日，记者前去体验！

　　关键词 智能

　　穿过该城市书房的仿古大门，入口两侧摆着3台智能设备，分别是自助借还机、自助办证机和电子书下载机。西工区图书馆馆长郭苏豫说：“借助这3台智能设备，读者可以自助办理相关业务，不仅能节省人力资源，还提高了服务效率。”

　　这些智能设备如何使用？记者提前帮您了解清楚了。

　　●自助办证机

　　如果您还没有读者证，可以通过自助办证机现场办理。自助办证机上有身份证识别区和纸币入口，您只需要按照电子屏上的提示，将身份证放在识别区，然后往纸币入口放入100元押金，仅需几秒钟，读者证就会从吐卡口出来。刷读者证可进入城市书房免费阅读和借阅图书。

　　●自助借还机

　　自助借还机上有读者证感应区和图书感应区，您只需要按照电子屏上的提示，选择借书或还书，然后将读者证放在读者证感应区，在电子屏上选择借书或还书的数量，再将书放在图书感应区，即可完成借书或还书。

　　●电子书下载机

　　电子书下载机内有十九大专题、计算机/网络、文学、传记、金融与投资、管理、历史等多种类别的电子书5000册，电子杂志500种，并定期更新。您只需要在电子屏上选择图书类别，然后上下滑动屏幕查找自己想看的电子书，用手机扫电子书封面上的二维码，即可在手机上免费阅读。

　　关键词 针对性

　　在该城市书房中，6000余册图书按照类别摆放在不同的区域，读者可根据自己的喜好，在这里找到阅读的乐趣。

　　●十九大专题专区

　　位于该城市书房走廊中央的书桌上，摆放了十九大专题图书。

　　●少儿绘本区

　　紧临入口，这里的绘本适合3岁至6岁儿童阅读，该区域有低低的书桌和地垫，小朋友可以脱鞋在这里阅读。

　　●成人阅读区

　　东西两侧6个书架上，摆放了文学、历史、旅游、文化、计算机/网络等22个类别的图书，40个舒适的木制座椅分布在书架之间，方便读者阅读。

　　●隋唐文化图书专区

　　位于该城市书房走廊中央，摆放有隋唐历史相关书籍、洛阳本地学者著作等。

　　●文创品茗专区

　　在该城市书房北侧，结合所处的上阳宫文化园，推出具有上阳宫特色的文创作品陈列区，其中包括原创的唐代人偶、茶杯、钥匙扣等多种产品。同时，这里还有专业的茶艺人员，读者在读书之余可以在这里点一杯茶，品茗休息。

　　小贴士

　　目前，该城市书房门禁系统正在调试，将于近期开放。

　　●每日开放时间：试运营期间每日9时至21时

　　●地址：滨河北路与上阳路交叉口附近的上阳宫文化园内

　　●公交线路：乘79路公交车到滨河北路与上阳路交叉口下车，向南走进入洛浦公园后右转20米

　　●该城市书房内配有自助饮水机，您可带上杯子前来 （洛阳晚报记者 范瑞 文/图）
[ 责任编辑：史戎戎]
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